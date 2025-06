“Sport e Periferie 2025”: il Palazzetto dello sport di Donnici sarà demolito e poi ricostruito

- Advertisement -

COSENZA – Non solo il PalaFerraro di via Popilia e il palazzetto dello sport di Cosenza Casali. Anche il Palazzetto dello sport di Donnici, che da anni si trova in stato di abbandono e degrado, potrebbe tornare a nuova vita ospitando anche attività agonistiche delle associazioni sportive affiliate al CONI e al CIP (comitato italiano paralimpico) operanti all’interno del territorio comunale.

Palazzetto dello sport di Donnici: costo complessivo 3,8 milioni

In questo caso non si tratterebbe di una ristrutturazione o di un restyling, ma la struttura verrebbe totalmente abbattuta per poi essere ricostruita grazie ad un finanziamento pubblico. Costo complessivo dell’opera quasi 4 milioni di euro cofinanziata per 1,1 milioni di euro con linea di finanziamento GSE Conto Termico. La giunta comunale ha dato il via libera alla partecipazione dell’avviso pubblico con tutta la relativa documentazione del dipartimento Sport del Consiglio dei Ministri “Sport e Periferie 2025” che prevede il finanziamento di proposte d’intervento (con la compartecipazione dei Comuni).

“Sport e Periferie 2025″: l’avviso pubblico

L’avviso è volto a favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali contribuendo a realizzare nuovi impianti sportivi pubblici, solo se davvero necessari e gestibili, e, soprattutto, migliorare quelli esistenti di proprietà comunale, abbattendo le barriere architettoniche, mettendoli in sicurezza ed efficientandoli energeticamente.

Il Governo ha messo a disposizione 110 milioni di euro ai quali si aggiungeranno ulteriori 70 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Obiettivo. Una volta assegnate le risorse del bando, la graduatoria dei progetti non finanziati, da nazionale, si scomporrà in graduatorie regionali, consentendo alle Regioni di finanziarli con risorse proprie. Il senso della collaborazione interistituzionale tra Governo e amministrazioni del territorio, un’altra opportunità per sostanziare e qualificare il modello sportivo italiano, che vince e convince “.

Il finanziamento permetterebbe di avere un nuovo Palazzetto dello sport dimensionato ed attrezzato per poter ospitare, oltre alle classiche discipline praticate nelle palestre scolastiche (esercizi a corpo libero, pallavolo, basket ecc…), anche partite calcio a cinque, il Karate e il basket paralimpico oltre a poter ospitare le attività agonistiche di associazioni sportive affiliate al CONI e al CIP che operano nel territorio comunale di Cosenza