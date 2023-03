Il Movimento 5 Stelle, in attesa del nuovo coordinatore regionale è pronto a ripartire

COSENZA Il Movimento 5 Stelle si sta riorganizzando sui territori, con la nomina dei vari coordinatori, prerogativa che spetta al presidente del partito Giuseppe Conte. Lo ha spiegato Roberto Fico in occasione della sua visita in Calabria contro la riforma Calderoli. Il movimento pentastellato calabrese si sa è senza un coordinatore regionale ormai da qualche mese dopo le dimissioni di Massimo Misiti e, come ha spiegato il deputato cosentino Anna Laura Orrico, il partito è pronto a ripartire in attesa delle varie nomine che andranno a formare la struttura del movimento, mostrandosi speranzosa sulla elezione di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico. Una elezione, quella della Schlein che lascia ben sperare per un ritorno al dialogo utile alla ricostruzione del centrosinistra.

