Il ministro Valditara fa tappa in Calabria: oggi sarà a Cosenza al Telesio. Ecco il programma

COSENZA – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà oggi in Calabria a Cosenza. In mattinata è previsto l’arrivo a Lamezia Terme, poi si dirigerà a Cosenza previsto il suo arrivo per le ore 11:30 in visita al Liceo classico “Bernardino Telesio”, a Piazza XV Maggio. Alle ore 12:30 ci sarà l’incontro con i Dirigenti Scolastici dell’area urbana nella Biblioteca “Rodotà” del Liceo classico “Bernardino Telesio”. Nel pomeriggio, invece, si recherà a Tropea.

Ecco il programma completo:

10.30 atterraggio a Lamezia

11:30 – 12:30 Visita LC Telesio (Biblioteca Stefano Rodotà in particolare)

12:30 – 13:15 Incontro nella Biblioteca “Rodotà” con i DS dell’area urbana cosentina con il Ministro

13:30 Trasferimento c/0 Alberghiero “Mancini-Tommasi” sede via Gravina

13.45 Saluto di benvenuto e accoglienza. A seguire lunch (presenti i responsabili delle scuole paritarie e un gruppo di docenti di sostegno)

14.30 Saluti finali (Il Ministro riparte da Cosenza)

16.00 Istituto di Istruzione superiore “P. Galluppi ” Tropea

17.30 partenza per aeroporto Lamezia

18.30 arrivo a Aeroporto Lamezia