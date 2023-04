Il maestro Perri riconfermato alla guida del Conservatorio di Cosenza

COSENZA – E’ stato riconfermato alla carica di direttore del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza il M° Francesco Perri per il triennio 2023-2026. Un risultato che rinnova la sfida verso il territorio. “Sono molto soddisfatto del risultato elettorale – ha dichiarato Perri. – La democrazia è segno di civiltà e di profonda maturità istituzionale. Le sfide continuano nel segno di ciò che è stato fatto per il Conservatorio, per la città, per il territorio”.

Le elezioni si sono svolte il 30 e 31 Marzo e hanno decretato con 93 voti il nuovo mandato. Un risultato che rafforza il precedente sulla scia di un percorso rivolto al territorio ed ai giovani. “I giovani sono il punto di forza del mio programma. Le future azione dovranno essere pensate e costruite per determinare un nuovo importante momento di crescita verso le future generazioni in Calabria”. Punti di forza del nuovo mandato che inizierà a novembre 2023 sono i progetti per un rinnovato spazio della musica, la storica sede decentrata nel territorio di Corigliano- Rossano, la creazione di nuovi spin off in grado di dare sviluppo attraverso la musica, la creazione di un Polo tecnologico sulla musica elettronica a Cerisano.

Le congratulazioni di Franz Caruso al maestro Perri

“Esprimo al maestro Perri le mie più vive congratulazioni per l’importante riconferma alla guida del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio”, orgoglio della città e autentica fucina di giovani talenti”. Così il Sindaco Franz Caruso nell’apprendere la notizia della rielezione di Francesco Perri alla direzione del Conservatorio “Giacomantonio”.

“La rielezione di Francesco Perri per il prossimo triennio 2023-2026 – ha sottolineato in una dichiarazione Franz Caruso – è una notizia che la città di Cosenza e l’Amministrazione comunale accolgono con grande compiacimento, non solo perché rappresenta un riconoscimento all’impegno profuso dal maestro Perri nella conduzione della prestigiosa istituzione musicale cosentina e che l’ha traghettata verso risultati importanti e di particolare prestigio, ma anche perché ci fa sentire sicuri di poter proseguire con ancora più forza il cammino intrapreso da quando, insieme proprio al maestro Perri, abbiamo dato vita al progetto della nascita dell’Orchestra Sinfonica Brutia che oggi, nonostante sia ancora al suo primo anno di vita, ha già dimostrato di essere una magnifica realtà e che noi intendiamo irrobustire sempre di più, grazie anche all’aiuto di quanti (amministrazioni comunali, associazioni, fondazioni ed altri sostenitori) il Comune, insieme al maestro Perri, ha saputo sensibilizzare per fortificare questo processo di crescita e di sviluppo culturale. Francesco Perri – ha proseguito Franz Caruso – è non solo un apprezzato musicista e compositore, ma anche persona dalle indubbie qualità umane ed è anche per questo che non solo il Conservatorio “Giacomantonio” del quale continuerà ad essere guida illuminata, ma anche la nostra Orchestra, si avvantaggeranno della sua elevata competenza e professionalità per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”.

“E’ innegabile come l’arrivo di Francesco Perri al Conservatorio “Giacomantonio” abbia impresso un nuovo corso all’istituzione di alta formazione musicale, vedendo crescere il numero degli iscritti, ampliando l’offerta dei percorsi didattici e formativi e rendendo più armonioso il rapporto con il territorio, attraverso una sinergia sempre più proficua con l’Amministrazione comunale ed il Teatro Rendano della quale l’Orchestra Sinfonica Brutia, riconosciuta, a fine luglio del 2022, tra le ICO nazionali, è l’esempio più tangibile. Ed è lungo questa direttrice che al Maestro Perri auguriamo di proseguire in funzione del contributo di impegno e di idee che a lui chiederemo ancora nel processo di rinascita culturale che abbiamo avviato per la nostra città”.