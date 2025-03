Il giornalista Carchidi fermato a Cosenza, Piantedosi: “La Questura ha rispettato i protocolli”

- Advertisement -

ROMA – “C’è stato un comunicato stampa fatto dalla Questura che ha dato spiegazione e giustificazione, nel rispetto di quelli che sono i protocolli in relazione alle circostanze in cui si verificano certi episodi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a margine della sua visita al villaggio ‘Agricoltura in merito al caso del giornalista Gabriele Carchidi fermato a Cosenza. Non riscontra alcuna sproporzione di forza?, gli è stato chiesto. Il comunicato della Questura, ha risposto Piantedosi “ha dato la spiegazione ufficiale, non ho motivo di ritenere che ci sia qualcosa di diverso da quello che è stato detto“.