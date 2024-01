Il film indipendente del regista Garrafa trionfa al festival ‘Lift-Off Global Network’

COSENZA – Il regista calabrese Gustavo Garrafa raggiunge un nuovo traguardo con il trionfo del suo film indipendente, “OOP Saga“, al festival “Lift-Off Global Network” presso i prestigiosi Pinewood Studios in Inghilterra, celebri per essere la casa di molte produzioni della serie di film di James Bond. La pellicola ha conquistato il cuore del pubblico, che l’ha eletta vincitrice dell’Audience Choice Award, un importante riconoscimento assegnato direttamente dai voti degli spettatori.

Questa vittoria è stata non solo un trionfo per Garrafa, ma anche un momento di grande orgoglio per l’eccezionale cast, che include talenti del calibro di Gabriele Kristian Faraca (Samuele) e Deborah Rocco (Zia Mary). La notizia della vittoria è giunta a gennaio, confermando l’affetto del pubblico per “OOP Saga”, che ha catturato l’attenzione con la sua trama ambientata nella pittoresca Calabria.

La storia

Incentrata sulla vita di Laura (interpretata da Alessia Maria Pingitore), affronta temi delicati come il ricatto e la disperazione. Il personaggio di Laura, minacciato dal fidanzato di diffondere foto intime, intraprende un viaggio emozionante che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Il film ha superato le aspettative, con colpi di scena che mantengono alta la tensione fino all’ultima scena.

Il successo di “OOP Saga” si estende oltre il festival, raggiungendo un pubblico globale grazie alle oltre un milione di visualizzazioni su Amazon Prime Video. Il film, adattato dall’omonimo romanzo concepito da Gustavo Garrafa e adattato dalla copywriter Laura Mazza, rappresenta un trionfo per il cinema indipendente italiano. “OOP Saga” ha dimostrato di essere non solo un successo nazionale, ma un’affermazione potente sul palcoscenico internazionale, conquistando il cuore degli spettatori in tutto il mondo.