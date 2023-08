Il Ferragosto dei cosentini tra mare, Sila, grigliate e buon cibo. E per oggi la città si svuota

COSENZA – Mai come come quest’anno Cosenza è rimasta la città di sempre anche ad agosto: negozi aperti un po’ ovunque, persone a passeggio per le vie principali del centro, bar e ristoranti affollati e l’immancabile traffico di auto. Abituati ad un città decisamente meno affollata durante l’estate, in particolare nel mese estivo per eccellenza, quasi non ci si è accorti di essere arrivati a Ferragosto. Solo negli ultimi giorni, e per questa settimana, la città registrerà meno presenze. I tempi sono inevitabilmente cambiati per tutti: le vacanze si sono accorciate, come si sono ridotte (e di molto) le possibilità economiche, per effetto dei rincari esagerati che si sono abbattuti proprio sul settore del turismo e dei trasporti.

Dalla tradizionale vacanze di due/tre settimane lontano dai luoghi di residenza, si è passati ad un pendolarismo mordi e fuggi del fine settimana, da passare in compagnia della famiglia o degli amici al mare o in montagna, nei borghi di collina o in campagna. Per chi non può permettersi una costosa vacanza, i weekend lunghi, o quelli a cui si aggiungono una o due notti, hanno oramai sostituito le classiche e lunghe ferie agostane. Gli effetti dei rincari sulla stagione turistica hanno cambiato la mappa delle vacanze. Nel 2023 si sono già registrati diffusi cali, anche tra il 20% e il 30%, della domanda soprattutto degli italiani verso le destinazioni nazionali ma anche verso le mete straniere più amate come la Spagna, l’Egitto e la Tunisia. In crescita invece le mete low cost come l’Albania o il Montenegro. “L’aumento dell’inflazione – ha spiegato Federturismo – ha eroso il potere d’acquisto dei turisti e ha costretto le aziende a rivedere i loro prezzi al rialzo”.

Il ferragosto dei cosentini

Quest’anno, complice il ponte del 15 agosto, in tantissimi hanno optato per una breve vacanza sfruttando il fine settimana lunghissimo. E chi è rimasto a Cosenza? Ferragosto resta sempre Ferragosto. Ed allora, per un giorno, le strade si svuoteranno. Anche chi non potrà andrà in vacanza passerà una giornata diversa e in compagnia. Complice anche il clima splendido degli ultimi giorni, si farà una puntata fuori città. Le mete più scelte sono inevitabilmente il mare (con la costa Tirrenica e Ionica che oggi registreranno il pienone di turisti), l’aria fresca delle nostre meravigliose montagne (con il pole le bellezze della Sila e del Pollino) e gli agriturismi che metteranno in tavola il meglio dell’enogastronomia locale.

C’è chi invece si ritroverà a casa di amici e parenti per un pranzo in famiglia o chi deciderà di passare il Ferragosto con gli amici per una scampagnata e una grigliata all’aria aperta. Poi, per chi non è in vacanza il ritorno a casa e in città, perché domani si tornerà alla vita di tutti i giorni.