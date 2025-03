Il Convitto nazionale “Bernardino Telesio” alle Convittiadi 2025 con 60 studenti cosentini

- Advertisement -

LIGNANO SABBIADORO (UD) – Il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” di Cosenza partecipa con una delegazione di 60 studenti alla 17ª edizione delle Convittiadi, le Olimpiadi nazionali dei convitti e degli educandati italiani, inaugurate domenica 16 marzo presso il “Bella Italia Efa Village” di Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. La cerimonia di apertura, caratterizzata dalla tradizionale parata delle scuole partecipanti e dall’accensione della fiaccola olimpica, accompagnata dalle note della fanfara della Brigata alpina Julia, ha dato il via a una settimana di competizioni che vedrà protagonisti 2.200 studenti provenienti da tutta Italia fino al 23 marzo, all’insegna dello slogan “L’etica che muove il gioco”. La delegazione del Telesio, guidata dalla dirigente scolastica dott.ssa Miriam Curti, è accompagnata dalle professoresse di Scienze Motorie Rosanna Veltri e Federica Palazzo e dagli educatori Gildo Urlandini e Giovanni Cinnante.

“Partecipare alle Convittiadi rappresenta per i nostri studenti un’occasione straordinaria per mettere in luce i propri talenti e per imparare a confrontarsi in un ambiente inclusivo e stimolante“, ha dichiarato la dirigente Curti. “Sono esperienze che plasmano il carattere, rafforzano il senso di appartenenza e trasmettono valori fondamentali come la sportività, il rispetto e la solidarietà“. La dirigente ha inoltre sottolineato l’importanza della relazionalità nell’esperienza sportiva: “quando lo sport riesce a generare valore e motivazione, diventa uno strumento educativo di straordinaria efficacia. Le Convittiadi rappresentano proprio questo: un’opportunità per i nostri ragazzi di crescere non solo come atleti, ma soprattutto come persone capaci di relazionarsi positivamente con gli altri“.

Per il Convitto Telesio, si tratta anche di un’opportunità per confermare i successi passati, come la medaglia d’oro nel tennis categoria small conquistata nel 2024. Le professoresse Veltri e Palazzo hanno sottolineato come le Convittiadi siano “un’occasione preziosa di confronto sul piano sportivo, teatrale e musicale, non prettamente competitiva“, evidenziando che “la finalità principale è creare appartenenza, identità e scambio fattivo fra gli studenti“. Le discipline in programma spaziano dal calcio a 5 al nuoto, dalla pallavolo agli scacchi, dal beach tennis al teatro. Gli educatori Urlandini e Cinnante hanno rimarcato il valore formativo della manifestazione: “sono momenti di crescita in cui i ragazzi imparano ad affrontare le competizioni con maturità, rispettando regole e avversari. Qui si costruiscono amicizie che vanno al di là del risultato sportivo“.

Oltre alle competizioni, gli studenti parteciperanno a visite culturali a Trieste, Aquileia e Gorizia, quest’ultima in vista di GO!2025 come Capitale Europea della Cultura, nonché escursioni nella pineta di Lignano e nella laguna di Marano. Le gare si concluderanno il 22 marzo con premiazioni e cerimonia finale, mentre il 23 marzo sono previsti i saluti. L’augurio per il Convitto Telesio è di vivere questa esperienza con spirito di squadra e determinazione, dimostrando come sport e valori possano camminare insieme.