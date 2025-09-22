Il Conservatorio di musica nel cuore del centro storico. L’idea della sede nell’ex convento delle Canossiane

- Advertisement -

COSENZA – Dal Telesio al conservatorio di Musica di Cosenza. Dalla perdita di un importante presidio educativo e culturale, alla possibilità di accoglierne uno nuovo. È questo il percorso che sta vivendo il centro storico di Cosenza, in particolare il rione Massa, dopo la vicenda legata alla chiusura della sede dell’ex convento delle canossiane, sezione staccata del Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza di via Carlo d’Aquino.

Il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo, rappresentato dal Presidente Giannino Dodaro, e il gruppo “Kiri da Massa”, rappresentato dal Presidente Francesco Mauro, che nei giorni scorsi avevano protestato duramente contro la chiusura, sono stati ricevuti dal dirigente del liceo Telesio. Durante l’incontro, il dirigente ha chiarito le motivazioni della scelta arrivata a seguito di una delibera votata a maggioranza (con astensione del lo stesso dirigente) durante un Consiglio, ma lasciando aperti alcuni spiragli per soluzioni alternative all’utilizzo dell’immobile.

Il conservatorio di Musica nell’ex convento delle Canossiane

Dopo quel primo passo, infatti, è arrivata una novità che potrebbe cambiare il destino dell’area: il direttore del Conservatorio di musica Cosenza, prof. Perri, ha contattato i due comitati manifestando la disponibilità a trasferire la sede dell’istituzione musicale proprio nel cuore del centro storico, in particolare proprio nell’area del rione Massa utilizzando l’ex convento delle Canossiane.

Le ricadute economiche

«Questa prospettiva ci riempie di entusiasmo: quel territorio ha infatti bisogno di legalità, di presidi culturali e di nuove opportunità per il rilancio economico e sociale – evidenziano i comitati. Inoltre, dal punto di vista economico, l’operazione rappresenterebbe una straordinaria occasione per l’intero territorio. Infatti moltissimi studenti del Conservatorio provengono da fuori sede e avrebbero necessità di alloggi e ristorazione: questo innescherebbe un circuito virtuoso di indotto economico e nuove opportunità per l’intera comunità».

Adesso tocca alle istituzioni

«Adesso – conclude la nota dei due comitati – la parola passa all’Amministrazione Provinciale di Cosenza, chiamata a dare risposte concrete e tempestive. Nel frattempo, segnaliamo con favore che già questa mattina il direttore Perri ha inviato una missiva al dirigente del liceo classico per la definizione di una convenzione, dal momento che l’immobile è attualmente nella disponibilità del Telesio. Il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo e il gruppo Kiri da Massa continueranno a seguire con attenzione la vicenda, al fianco dei cittadini e delle istituzioni che hanno a cuore il futuro del nostro centro storico».