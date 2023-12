Il concertone di Capodanno a Piazza dei Bruzi. Caruso: «è Giorgia che ha scelto Cosenza»

COSENZA – Sarà dunque Giorgia a festeggiare il nuovo anno, con il concertone che si terrà a Piazza dei Bruzi la notte di San Silvestro. Questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco di Cosenza ha ufficializzato la sua presenza sul palco per il 22esimo Capodanno in piazza nella città dei Bruzi. Un concerto che costerà circa 200mila euro (185 mila euro il costo dell’artista). Giorgia è stata scelta dopo un ballottaggio con la Nannini e i Pooh. Ma c’è stata anche un’interlocuzione per Eros Ramazzotti.

Giorgia artista dalla voce straordinaria

Entusiasta il sindaco di Cosenza Franz Caruso. «È Giorgia che ha scelto Cosenza. Lei tra le tante proposte di altre piazze ha voluto essere qui nella nostra città. Una band internazionale e una voce straordinaria. Mi auguro che sia apprezzata come lei apprezza la nostra città».

«Non vi dirò subito il nome perché abbiamo pensato a qualcosa in più – ha detto, sorridendo, in apertura di conferenza il sindaco. – Il natale deve unire e coinvolgere e Cosenza quest’anno si è illuminata il 2 dicembre. Crediamo che Cosenza abbia necessità di riprendere la sua normalità dopo due anni di difficoltà. Non abbiamo superato i problemi ma vediamo un pó di luce. È un evento importante per il rilievo dell’artista che siamo riusciti a portare a Cosenza. Vogliamo ricreare un senso di partecipazione e comunità. Cosenza vuole riprendere un percorso di vitalità ed è tornata ad essere punto di riferimento commerciale, culturale ed è un segnale che vogliamo rilanciare.

“Spettacoli fino al 6 gennaio in tutta la città”

«Tante iniziative dalle luminarie ai tanti piccoli spettacoli fino al 6 gennaio in tutta la città. Certo al comune, piazza dei bruzi, sotto la casa dei cittadini ma andremo anche nelle periferie: dal centro storico a via Popilia fino alla frazione Donnici. Abbiamo voluto coinvolgere anche gli imprenditori, ma vogliamo creare le condizioni per portare attenzione, presenze per tutto l’anno. Io credo che questi eventi e questa organizzazione ci aiuteranno a superare il brillante risultato dello scorso anno di 200mila presenze durante le feste».

«Tanti artisti locali si esibiranno in più zone della città anche. per i più piccoli

Consegna di doni in pediatria e oncologia pediatrica e anche qui in piazza dei Bruzi. Vorremmo fare di più per i bambini e per l’anno prossimo abbiamo intenzione di dedicare loro uno spettacolo ad hoc».