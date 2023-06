Il Comune di Rende intitola una sala a Franco Dionesalvi. I Riformisti rivendicano la proposta

RENDE (CS) – “Abbiamo appreso dalla stampa locale che la Giunta di Rende, su proposta della vicaria prof.ssa Marta Petrusewicz, ha deciso di intitolare la sala Tokyo del Museo del Presente al compianto prof. Franco Dionesalvi. Ci piace ricordare che l’intitolazione della predetta sala al prof. Dionesalvi è stata proposta, con una nota pubblica, dalla nostra Federazione il 7 luglio 2022, non appena appresa la triste notizia della scomparsa di Dionesalvi, deceduto il giorno prima”. Così scrive in una nota la Federazione Riformista di Rende.

“A tal proposito, ci piace pubblicare il ricordo del prof. Franco Dionesalvi, fatto da Sandro Principe:

‘La prematura e dolorosa scomparsa di Franco Dionesalvi, poeta e raffinato intellettuale, mi ha addolorato molto. Anche se negli ultimi tempi non ci siamo frequentati, a parte qualche fugace e occasionale incontro, ho un ricordo nitido della sua qualificata collaborazione.

Ricoprivo il ruolo di Sindaco di Rende e l’amministrazione che avevo l’onore di guidare stava realizzando quello che poi è diventato il Museo del Presente. Chiesi a Franco di collaborare come consulente con il nostro Comune e questo sodalizio partorì l’allestimento e la titolazione del museo. Per verità, io avevo immaginato di realizzare un museo tradizionale per ospitare collezioni permanenti e mostre temporanee di opere d’arte; Franco mi convinse, però, ad utilizzare una parte del museo per iniziative sociali, culturali ed artistiche nei vari settori, che andassero ben oltre la valorizzazione delle arti visive che, però, poterono godere dell’uso della parte espositiva del museo, peraltro molto ampia.

Ovviamente, l’impegno di Franco per Rende spaziò tra l’organizzazione del Settembre Rendese e dei tanti eventi prodotti in quegli anni. Avvicinandosi la scadenza elettorale del giugno 2004, Franco mi aiutò a stendere il mio programma elettorale che titolammo “Le mille luci di Rende”.

Nel 2005 eletto Consigliere Regionale, e subito nominato dal presidente Loiero Assessore alla Cultura, chiamai Franco a continuare la nostra collaborazione come consulente dell’assessorato. Insieme al prof. Sicoli, anche lui mio consulente, realizzammo numerose mostre di arti visive di livello nazionale ed avviammo tantissime iniziative per valorizzare i nostri siti archeologici, i castelli, i musei e le biblioteche e per aiutare i comuni a porre in essere attività culturali di qualità.

Nell’attuale momento storico, in cui alla politica manca il pensiero e, molto spesso, la cultura diventa di regime, uno spirito libero, raffinato e colto come Franco Dionesalvi, certamente mancherà a questa dolente Calabria.’