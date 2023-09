Il Comune di Rende cerca docenti, tutor ed educatori: ecco come inviare la candidatura

RENDE (CS) – Il comune di Rende comunica che è possibile proporre la propria candidatura per la selezione di professionisti esperti per la realizzazione di attività laboratoriali polivalenti previste nel progetto Educamediamoci finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della Famiglia, finalizzato alla protezione del sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale.

È possibile inviare la propria candidatura al seguente link

All’interno del link è possibile trovare l’allegato ‘Domanda in pdf’ da compilare e inviare telematicamente protocollo.rende@pec.it