Il Comune di Cosenza accanto ai tirocinanti precari: l’appello alla Regione per la stabilizzazione

COSENZA – L’Amministrazione comunale, attraverso il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore al personale Damiano Covelli, prosegue e ribadisce con forza la sua azione di sostegno al fianco dei tirocinanti calabresi, 50 dei quali svolgono le loro funzioni all’interno del Comune di Cosenza. Questa mattina, i tirocinanti in servizio a Palazzo dei Bruzi sono stati ricevuti nel salone di rappresentanza, su espressa delega del Sindaco Franz Caruso, dall’Assessore al personale, Damiano Covelli, per discutere della loro situazione di precariato. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproca comprensione, nella piena consapevolezza che l’obiettivo da raggiungere è ampiamente condiviso.

Da ricordare che il Sindaco Franz Caruso insieme all’Assessore Covelli e ad alcuni consiglieri comunali di maggioranza, agli inizi del mese di giugno aveva partecipato in prima persona al sit-in che i tirocinanti avevano organizzato davanti alla sede Rai calabrese e, in quella circostanza, il primo cittadino, lodando e apprezzando l’operato dei tirocinanti per il servizio prestato nel Comune di Cosenza, aveva ribadito il suo impegno e quello dell’Amministrazione comunale al fianco dei lavoratori riconoscendone le legittime rivendicazioni per avere assicurato il loro futuro e quello delle loro famiglie.

Sin da quella occasione, Franz Caruso aveva evidenziato la necessità di dare concretezza finanziaria al Decreto Milleproroghe, finalizzato a consentire alle Amministrazioni locali di bandire selezioni per la loro assunzione a 18 mesi per 18 ore settimanali, sottolineando ancora la mancanza del relativo impegno di spesa, per circa 65 milioni di euro, e che era stato promesso in più occasioni sia dal Governo nazionale che dalla Regione Calabria. Poiché in queste ore si sta discutendo a Roma sulla nuova legge finanziaria, il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Covelli hanno chiesto al Governo nazionale di inserire nella nuova manovra le risorse necessarie a risolvere la problematica dei tirocinanti, e al Presidente Occhiuto di farsene carico.

Nel corso dell’incontro di questa mattina, l’Assessore al personale Damiano Covelli ha preliminarmente ribadito massima comprensione e solidarietà per la situazione dei 4 mila tirocinanti calabresi “che vivono – ha detto – una situazione di assoluta incertezza e di precariato. Sia il Governo nazionale che quello regionale – ha aggiunto – sembrano sordi ad ogni sollecitazione e ad oggi nessuna soluzione è stata trovata per la stabilizzazione dei tirocinanti calabresi. Con il Sindaco Franz Caruso abbiamo lanciato un appello alla Regione che però è rimasto inascoltato. Avevamo invitato il Presidente della Giunta regionale a fare in fretta, anche perché i tirocinanti calabresi nei quali sono da ricomprendere quelli al servizio del Comune di Cosenza, sono fondamentali per il mantenimento dei servizi. Non finiremo mai di ringraziarli per quello che fanno quotidianamente, garantendo servizi che altrimenti non potrebbero essere erogati ai cittadini.

Il Sindaco Franz Caruso ha, quindi, riproposto, l’appello al Presidente della Regione Roberto Occhiuto “che non può girarsi dall’altra parte – ha sottolineato il primo cittadino – perché la situazione critica investe non solo i lavoratori e le loro famiglie, ma anche professionalità acquisite nel corso di un decennio e che non possono essere depauperate. La Regione ci faccia ascoltare la sua voce, dicendoci cosa intende fare e indicando anche una soluzione. Se avessimo avuto noi la responsabilità di trovare una soluzione, l’avremmo già trovata, ma, come è noto, le competenze sono del Governo nazionale e della Regione. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma chi ha la responsabilità diretta faccia la propria. La Regione è sorda, non ha ascoltato la voce legittima dei tirocinanti e finora è mancata ogni volontà politica a risolvere il problema. Qualora i lavoratori dovessero decidere, prima della scadenza del loro rapporto di lavoro, fissata al 14 novembre, di manifestare il loro malcontento, saremo, come sempre, al loro fianco, a sostegno della loro giusta causa”.

Nel corso dell’interlocuzione con l’Assessore Covelli, i tirocinanti del Comune di Cosenza hanno chiesto che si dia seguito all’emendamento approvato già nel febbraio del 2024 in sede di discussione del decreto milleproroghe e finalizzato alla contrattualizzazione della durata di 18 mesi e per la quale sembrerebbe già prevista una copertura finanziaria di 5 milioni di euro.