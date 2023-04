Il Cinema Teatro A. Tieri di Cosenza è l’ottavo cantiere di Agenda Urbana

COSENZA – “Quello che l’ex Cinema Italia si appresta a diventare é il terzo Cultural Hub del Centro Storico di Cosenza, assieme alla Casa delle Culture e al LabOratorio di San Gaetano, i cui cantieri sono già stati avviati nelle scorse settimane.” Lo afferma il sindaco Franz Caruso, plaudendo all’avvio dei lavori del Cinema Teatro “A.Tieri” che, edificato nel 1935, negli anni Ottanta fu occupato dai Centri Sociali Autogestiti e nel 2001 fu ristrutturato e riaperto per ospitare festival ed eventi di diversa natura.

“L’idea progettuale – continua il sindaco Franz Caruso – parte dalla volontà di restituire alla città e alla comunità del Rione Rivocati/Riforma, un luogo importante e prestigioso, sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista urbanistico. E’ prevista, infatti, la rifunzionalizzazione del Cinema Teatro per renderlo capace non solo di accogliere, quanto di incentivare, nuove attività imprenditoriali culturali, operando sulla filiera dell’audiovisivo, cinema e teatro, al fine di valorizzarla e renderla sempre più attrattiva”.

“E’ questo un esempio di come un “nonluogo”, staccato dal contorno sociale in cui insiste – conclude il Primo Cittadino – diventa “luogo”, ossia una struttura identitaria del quartiere in cui è ubicato ed appartiene. Attraverso l’attività che in esso si svolgerà, infatti, soprattutto grazie agli spazi di co-workig, i cosentini e, soprattutto, i residenti del quartiere potranno riconoscersi in esso”.