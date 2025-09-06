HomeArea Urbana

Il cinema nelle piazze di Cosenza: due serate speciali con Triglia, Voltarelli e Caccamo – Luoghi e orari

La rassegna itinerante, promossa dall’associazione Divina Mania con il patrocinio del Comune, porta il grande cinema nei quartieri di Via Popilia e San Vito. Ecco gli spettacoli e orari

COSENZA – Dopo Lazio, Sicilia, Puglia e la tappa Clabrese di Catanzaro, la quinta edizione di “Schermi-Cinema Multipiazza” approda anche a Cosenza. La rassegna itinerante, promossa dall’associazione Divina Mania con il patrocinio del Comune, porta il grande cinema nei quartieri, trasformando la visione collettiva in un momento di incontro, socialità e racconto. Il progetto, che ha già registrato un’ampia partecipazione di pubblico nelle città ospitanti, propone proiezioni gratuite di film introdotte da ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo.

Schermi-Cinema Multipiazza Cosenza

Schermi-Cinema Multipiazza a Cosenza due appuntamenti

  • Lunedì 8 settembre, alle 20.30 in via Popilia (traversa via Lupinacci), il regista e filmmaker calabrese Giacomo Triglia, noto per i videoclip di artisti come Marco Mengoni, Brunori Sas e Jovanotti, presenterà con il cantautore cosentino Peppe Voltarelli il film Che verso fa il pesce spada. L’opera, diretta da Triglia, racconta la Calabria con uno sguardo poetico e visionario, restituendone la complessità culturale e il legame con le tradizioni popolari.

  • Martedì 9 settembre, sempre alle 20.30, nel quartiere San Vito (via S. Albo, incrocio via Andrea Cefaly), sarà la volta dell’attore Cristiano Caccamo, originario di Taurianova e volto amato di cinema e tv (Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Puoi baciare lo sposo). L’artista incontrerà il pubblico per introdurre Il ciclone, la celebre commedia di Leonardo Pieraccioni che nel 1996 conquistò milioni di spettatori, diventando un cult del cinema italiano.

Due serate, dunque, all’insegna del cinema e della condivisione, che arricchiscono il percorso di una rassegna ormai consolidata come appuntamento culturale e popolare.

 

