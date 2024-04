Il cantante è senza voce, salta il concerto all’Unical di Vasco Brondi

COSENZA – Il concerto di Vasco Brondi, in programma per stasera all’Università della Calabria, è saltato. L’entourage ha riferito che il cantautore non è in grado di salire sul palco a causa di problemi di salute e lo stesso cantante lo conferma sulla sua pagina social.

“Grazie per questi giorni. Purtroppo non grandi notizie oggi. Mi sono svegliato senza voce! Un po’ di giorni che cerco di gestire una laringite prendendo intrugli vari che vanno dall’omeopatia alla medicina ufficiale e rimanendo in silenzio tutto il giorno per poi cantare in concerto ma stasera verrei a fare scena muta. Mi sono fatto visitare poco fa e mi hanno imposto almeno 3/4 giorni di riposo e di assoluto silenzio e quindi siamo costretti ad annullare la data di questa sera a Cosenza. Mi dispiace molto, ci tenevo a tornare in Calabria e faremo il possibile per venire quest’estate. Ci vediamo presto!”

A tre anni da PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le luci della centrale elettrica, l’artista ha annunciato sui suoi canali una serie di concerti in programma ad aprile 2024. UN SEGNO DI VITA è il titolo del tour e del nuovo album di inediti che è stato pubblicato a marzo.

Chi è Vasco Brondi

Nasce a Verona, ma trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Ferrara; è imparentato con la chitarrista e compositrice Maria Rita Brondi. Le luci della centrale elettrica è il nome del suo progetto artistico/musicale, che vede la luce nel 2007 con un demo autoprodotto dal titolo omonimo e che in breve si diffonde nel circuito indie rock (circuito delle autoproduzioni). In questi anni Brondi inizia a frequentare Bologna e la sua scena artistica.

Nel maggio 2008 arriva l’album d’esordio Canzoni da spiaggia deturpata, prodotto da Manuele Fusaroli in collaborazione con Giorgio Canali, che incontra il consenso del pubblico e il successo nelle vendite e che ha in copertina un’opera del fumettista e illustratore Gipi. Anche la critica si accorge de Le luci: i più importanti periodici specializzati dedicano ampio spazio al disco e a tutto ciò che rappresenta nel panorama musicale italiano. Nel novembre 2008 il disco vince la Targa Tenco come migliore opera prima, il Premio FIMI, il premio MEI, il Premio Musica & Dischi e il Premio Fuori dal Mucchio della storica rivista di musica Il Mucchio Selvaggio.

Tra il 2007 e il 2010 Vasco apre i concerti di artisti come Afterhours, Subsonica, Blonde Redhead, Notwist, Adam Green e Vinicio Capossela.

È stato ospite speciale in cinque concerti diversi dello spettacolo teatrale degli Afterhours. Sempre come ospite ha partecipato alla serata Rilettura musicata di Camere separate di Tondelli organizzata da Susanna Tartaro di Rai Radio 3 Fahrenheit al Palazzo delle Esposizioni di Roma, allo spettacolo “Le città viste dal basso” dei Perturbazione, alla serata tributo a Fabrizio De André organizzata da Rai Radio 1. Inoltre la canzone Per combattere l’acne viene scelta per la colonna sonora dei titoli di coda del film Fuga dal call center di Federico Rizzo

Il 9 novembre 2010 esce il secondo album Per ora noi la chiameremo felicità, anticipato il 14 ottobre[4] dal video del primo singolo estratto, Cara catastrofe. Il booklet dell’album è realizzato da Andrea Bruno.

Il disco entra al 24º posto nella classifica FIMI. Alla fine del 2010 Rolling Stone Italia inserisce Canzoni da spiaggia deturpata al sesto posto tra i venticinque migliori dischi del decennio, primo tra gli italiani. Anche Rumore lo segnala tra i migliori dischi degli anni duemila collocandolo al 93º posto.