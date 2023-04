IKEA, attesa finita. Giovedì a Rende l’anteprima del nuovo Plan&Order Point

RENDE – IKEA Italia ha chiuso l’accordo per l’apertura di un Plan&Order Point a Rende e giovedì 27 aprile alle ore 14 e 30, all’interno dìel Centro Commerciale Metropolis, verrà presentato in anteprima.

Un format innovativo con cui IKEA vuole essere sempre più accessibile e vicina anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un’esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno. Il punto rappresenta un’ulteriore conferma della strategia omnicanale di IKEA capace di integrare punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, permettendo così ai clienti di scegliere dove e come interagire con il brand e i suoi prodotti.

Un punto di circa 60mq

Per la sua prima volta in Calabria, IKEA Italia ha sviluppato un Plan&Order Point per accogliere tutti i visitatori calabresi in un punto – di circa 60mq – dedicato alla pianificazione dei diversi spazi della casa: dalla cucina al living alle camere da letto e che fungerà da supporto all’acquisto online dell’intero range IKEA. Un modo per avvicinare i prodotti e i servizi IKEA ai clienti, dando loro la possibilità di trovare ispirazione per la propria casa, senza dover viaggiare troppo. L’intero ambiente sarà dedicato alla pianificazione di diversi spazi della casa. Chi deciderà di affidarsi agli arredatori IKEA avrà l’occasione di progettare la cucina, la camera da letto, il soggiorno o qualsiasi altri ambiente. Il nuovo Plan&Order sarà un punto d’appoggio per IKEA, dal momento che supporterà l’acquisto online dell’intero range dell’azienda.

Il primo punto vendita IKEA sarà uno Shopping center

Quello del Plan&Order Point potrebbe davvero essere il primo passo verso l’attesa apertura di un punto vendita nella nostra regione. Come ha evidenziato il direttore delle vendite di Ikea Italia, Edoardo Posani, “Ikea Italia sta lavorando a una crescita della sua presenza nostro Paese che non è solo geografica, con le nuove aperture già pianificate, ma legata anche allo sviluppo di nuovi format, alcuni dei quali già in fase di test all’estero e altri, uno in particolare, per i quali il nostro Paese si candida a fare da apripista”.

Non solo. Ikea che sta sviluppando e sperimentando nuovi formati di punti vendita in tutto il mondo per avvicinarsi al maggior numero di persone, potrebbe portare in Italia, a Roma e Milano, anche il format dedicato ai complementi d’arredo e accessori per la casa già in fase di test “a Londra Parigi e Tokio”. Quanto invece agli store più tradizionali, Posani ha tenuto a precisare che “si parte dal Nord dove la risposta solitamente è più immediata: sono in pipeline Bergamo, Treviso, Verona, Torino e Como”. Per quanto riguarda la Calabria “che è sprovvista di negozi Ikea e che ha il più vicino a due ore di strada a Salerno: lì stiamo lavorando sul formato dello shopping center”.