IKEA: aperto a Rende l’unico Plan&Order Point del Sud. Undici punti di ritiro in Calabria

RENDE – Da oggi anche i calabresi potranno contare sulla presenza di IKEA sul territorio con l’apertura di uno spazio all’interno del Centro Commerciale Metropolis di Rende. Non un vero e tradizionale store IKEA, come siamo abituati a vedere e che in tanti aspettano da tempo, ma comunque un nuovo formato pensato per essere più accessibile e vicino a chi abita lontano dalle “scatole blu”. Un’esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di chi sceglie il brand per l’arredo della propria casa.

Così funzione il Plan&Order Point di Ikea

Il Plan&Order Point di Ikea a Rende è l’unico presente al Sud ed è il secondo in tutta Italia mentre il primo è stato aperto a Torino. Si sviluppa su una superficie di circa 60 mq dedicati alla pianificazione dei diversi spazi della casa, dalla cucina al living alle camere da letto: grazie al supporto di co-worker esperti in consulenza, i visitatori potranno lasciarsi ispirare da parte dell’assortimento IKEA e contestualmente ordinare tutto il resto dell’offerta scegliendo il servizio di consegna più comodo.

I clienti potranno decidere di ricevere i prodotti direttamente a casa, ritirarli presso gli uffici postali del territorio oppure negli 11 punti di ritiro presenti a Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e, in provincia di Cosenza, a Paola, Praia a Mare, Trebisacce, Acri e Rossano. In occasione dell’apertura del nuovo Plan&Order Point per quest’ultima modalità di ritiro è previsto uno sconto: il servizio, infatti, sarà disponibile a 5 euro.

“Oggi per noi è una giornata di festa, finalmente possiamo accogliere i clienti che vivono in Calabria e che da sempre dimostrano apprezzamento e affetto nei confronti di IKEA, rendendo più semplice l’incontro con noi e la nostra offerta ” dichiara Anthony Joseph Iuliano, Market Manager di IKEA Cosenza “L’apertura del Plan & Order Point segna un’ulteriore tappa nello sviluppo della nostra strategia omnicanale, volta a favorire necessità e ritmi dei clienti che potranno scegliere di volta in volta come e dove interagire con noi”.

L’allestimento del nuovo Plan&Order Point riflette gusti ed esigenze dei clienti cosentini che, rispetto alla media delle abitazioni in Calabria, possono contare su ambienti più ampi (circa 10mq in più in media) e prediligono soluzioni d’arredo specifiche per la cucina, la zona della casa su cui è maggiore l’investimento.

I visitatori troveranno una selezione dell’assortimento IKEA proprio su cucine ampie e dallo stile moderno che risulta incontrare il gradimento dei clienti di Cosenza, perlopiù giovani.

In occasione dell’apertura del Plan & Order Point di Rende, IKEA collaborerà con Mo.C.I. Cosenza, l’Associazione di Promozione Sociale che sul territorio si occupa di accoglienza e integrazione, fornendo gli arredi per l’allestimento di spazi dedicati ai minori per l’accompagnamento extrascolastico e per le attività didattico-educative e allo Spazio Donna che vede impegnata l’associazione nella prevenzione della violenza di genere.

Un’ iniziativa che rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia, in rete con istituzioni e associazioni locali, ha realizzato 750 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più ne ha bisogno.