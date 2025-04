Igiene e sicurezza sul lavoro, lo SPISAL di Cosenza protagonista al convegno INAIL a Roma

- Advertisement -

COSENZA – Si è svolto a Roma il 9 e 10 aprile 2025 presso la sede INAIL di via IV Novembre il convegno conclusivo del progetto Nazionale Azione Centrale CCM del Ministero della Salute “Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell’art. 5 Dlgs.81/2008” promosso da INAIL-DIMEILA. L’evento ha avuto l’obiettivo di evidenziare gli elementi convergenti dei modelli delle attività di vigilanza adottati nelle diverse regioni, quali la valorizzazione e la condivisione delle informazioni derivanti dagli interventi ispettivi nei luoghi di lavoro. Nel convegno, dopo una introduzione relativa ai due obiettivi specifici del progetto, sono state descritte le esperienze condotte dalle diverse Unità Operative, costituite dai Servizi di prevenzione delle Asl di otto realtà regionali.

Ogni Asl, tra cui lo SPISAL di Cosenza, ha illustrato le peculiarità della propria esperienza, sia nella programmazione e formazione degli operatori della prevenzione che nell’attività di rilevazione ed elaborazione dei dati della vigilanza secondo lo standard condiviso nel sistema Pre.Vi.S. Nel corso dell’intervento, lo SPISAL di Cosenza ha messo in evidenza come “il monitoraggio dei fattori rischio possa essere un presupposto essenziale per stabilire le più appropriate misure di prevenzione da adottare negli ambienti di lavoro, attraverso l’analisi dei fattori causali degli eventi e rendere l‘adozione delle misure di prevenzione necessarie e maggiormente tempestive”.

Il progetto “Pre.Vi.S.”, in questo contesto, ha consentito, attraverso il monitoraggio dei verbali di prescrizione, di osservare e visualizzare le violazioni ricorrenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, consentendo di promuovere efficaci iniziative atte a migliorare l’identificazione e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei fattori comportamentali dei singoli.