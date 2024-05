Idonei Oss Cosenza, la protesta: «idonei per la legge ma non per la Calabria»

CATANZARO – Il sindacato Si Cobas Calabria insieme ai lavoratori ha manifestato in Cittadella regionale per l’applicazione del DCA 81 per le assunzioni a tempo indeterminato degli OSS della Graduatoria di AO COSENZA. “Ci ha ricevuto il Direttore del dipartimento tutela della salute Tommaso Calabrò rassicurando che la strada è tracciata è che i fabbisogni sono pronti e ora manca il passaggio con i sindacati firmatari e poi autorizzare il DCA che farà assumere tutte le figure sanitarie”, dichiarano Roberto Laudini e Simone Scandale.

“Abbiamo ribadito che questa vertenza è frutto del lavoro del Si Cobas e dei lavoratori e con l’aiuto prezioso del dipartimento tutela della salute e della struttura commissariale si è realizzato il DCA 81 che certifica 262 assunzioni Oss e che farà esaurire la graduatoria oss a tempo indeterminato di AO COSENZA. Noi saremo sempre vigili affinché tutto proceda e denunceremo sempre ogni irregolarità nella nostra sanità pubblica”.