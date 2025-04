Identificati gli autori della rissa a Quattromiglia: uno di loro era ubriaco e armato di coltello

- Advertisement -

RENDE – I carabinieri di Rende che, unitamente alla radiomobile, stanno svolgendo le indagini su quanto accaduto ieri pomeriggio a Quattromiglia dove si è scatenata una rissa nel pomeriggio davanti a diversi esercizi commerciali in viale Marconi, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Rende, hanno identificato i responsabili. Tra loro quello che avrebbe fatto scattare la scintilla: un cittadino di nazionalità straniera e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto appreso l’uomo, armato di coltello ed in evidente stato di alterazione acolica, avrebbe iniziato a creare problemi in diversi negozi, finendo poi per minacciare anche un dipendente di un ristorante Kebab. Ne sarebbe scaturita una rissa che avrebbe visto coinvolte anche altre persone (anch’esse di nazionalità straniera) che, come hanno mostrato le immagini di un video girato da un passante, e che hanno fatto il giro dei social, avrebbero inseguito l’uomo con spranghe e bastoni davanti gli occhi attoniti dei passanti tentando di colpirlo.