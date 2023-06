IC Rende Quattromiglia, lieto fine per gli studenti: «in gita ma non grazie alla scuola»

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo l’atto conclusivo della vicenda sui viaggi d’istruzione dell’Istituto Comprensivo Rende-Quattromiglia Falcone, con una nota dei genitori degli alunni.

“E così finisce questo duro anno scolastico, fatto di lotte, di rinunce, di discussioni ma alla fine l’amore vince su tutto, su ogni cosa. E così i genitori, contrastati dall’amministrazione scolastica organizzano una uscita, si la loro prima uscita tutti insieme. Cosa serviva? Un autobus e i ragazzi. Oggi c’erano entrambi e tutto questo grazie all’agenzia travelbuy di Cosenza e grazie all’Unione tra le famiglie, genitori che ad ogni costo, volevano far vivere una giornata di spensieratezza ai ragazzi. Insieme tutto si può…per fortuna si chiude un capitolo…. E speriamo se ne apra uno nuovo che possa far tornare a risplendere una scuola sfortunata. Ciò che non ha fatto la scuola hanno fatto i genitori, un’assenza a scuola ma almeno felici i ragazzi”.