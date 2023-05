IC Quattromiglia Rende, continua il botta e risposta sulla gita saltata: «richiesta arrivata per tempo»

RENDE (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la controreplica dei genitori dell’Istituto Comprensivo Quattromiglia Rende, in riferimento a questo alla risposta della direttrice dei servizi amministrativi Maria Gabriella Pingitore, sul caso della gita saltata per 340 ragazzi.

“Siamo un gruppo di genitori della scuola Primaria in questione,dove la direttrice afferma che la gita della scuola primaria si sarebbe fatta in quanto hanno ricevuto la proposta per tempo. Bene! O male…. dipende dai punti di vista, a 3 giorni dalla gita (12 maggio) abbiamo ricevuto una bocciatura per la gita stessa in quanto non ci sono pullman disponibili per garantire l’uscita ai bambini. Ma, se la richiesta è arrivata per tempo, come mai 3 giorni prima dall’uscita non si ha il pullman?

Se la direttrice in questione volesse darci delle risposte, siamo molto felici di accoglierle, anche solo per dare una motivazione alla grandissima delusione dei nostri bambini che ormai erano certi che sarebbero andati in gita”.