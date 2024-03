Iacucci(PD): ‘sì alla Città Unica tra Cosenza Rende e Castrolibero, ma sia patrimonio di tutti’

COSENZA – La fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero, sembra come la “Bella di Torriglia”, in questo caso tutti ne parlano ma è come se nessuno la volesse. Nei giorni scorsi i consiglieri regionali del Partito Democratico della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci e Mimmo Bevacqua, hanno aperto al dialogo con il centrodestra sul progetto di Città Unica, contestando però la legge regionale che ieri è stata approvata in Commissione ed in questo caso il Pd ha votato contro, perché ha ribadito ancora una volta il consigliere regionale Dem Franco Iacucci, favorevole alla Città Unica, si tratta di una proposta di legge che non parte dal basso e non sono stati coinvolti i Consigli comunali delle tre città interessate.

