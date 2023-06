Iacucci: «Il Pd alla Regione, seppur con grandi difficoltà, sta facendo una buona opposizione»

COSENZA – Non c’è pace per il Pd cosentino, che nonostante dopo il congresso nazionale, la composizione della segreteria regionale e di quella provinciale sembrerebbe non aver trovato alcun equilibrio interno. Da una parte, l’area che fa riferimento al capogruppo dei senatori del Pd Francesco Boccia, Franco Iacucci, Mimmo Bevacqua, Graziano Di Natale e Antonio Tursi e dall’altra, quella di Vittorio Pecoraro che fa riferimento a Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio e a quella dell’ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando, rappresentata da Carlo Guccione e dal presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca che ricopre il ruolo di responsabile organizzazione degli enti locali del PD cosentino.

Proprio quest’ultimo nei giorni scorsi infatti ha accusato l’azione del gruppo consiliare regionale del PD, definendola lacunosa ed inadeguata, puntando il dito in modo particolare nei confronti di Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci. Considerazione che non è passata inosservata proprio all’ex presidente della Provincia di Cosenza, oggi consigliere regionale.