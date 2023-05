IA: i robot possono sostituire l’uomo? Per il filosofo cosentino Ordine «non succederà mai»

BOGOTA’ – Il professore, filosofo e scrittore italiano, Nuccio Ordine, ha respinto le profezie apocalittiche che affermano un futuro predominio dell’intelligenza artificiale e l’estinzione dell’umanità sostenendo che una macchina non sarà mai in grado di rimpiazzare un docente.

“Si tratta di algoritmi che processano e incrociano una massa enorme di dati e informazioni ma che non sono in grado di immaginare un mondo dove regna l’incertezza”, ha affermato il professore di letteratura italiana all’Università della Calabria in un’intervista concessa ad ANSA a poche ore dalla notizia dell’ottenimento del prestigioso Premio Principessa delle Asturie 2023 nella categoria Comunicazione e Discipline umanistiche.

Il saggista nato a Diamante (Cosenza) nel 1958 ha quindi evidenziato che “è necessario distinguere tra informazione e conoscenza”. “Quando c’è molta informazione non significa che c’è molta conoscenza. Al contrario, c’è una regola epistemologica che afferma che il tutto ed il nulla coincidono e che quando si ha tutto non si ha nulla”, ha affermato.