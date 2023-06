I sindaci del Consorzio Valle Crati sfiduciano Granata: «da lui solo caos e conflitti»

COSENZA – Si è svolta ieri pomeriggio presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi la riunione dei Sindaci dei Comuni del Consorzio Valle Crati convocata nei giorni scorsi dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso che, fuori città per un improvviso impegno istituzionale, si è collegato in via telematica. All’incontro hanno partecipato i Primi Cittadini o loro delegati dei Comuni di Carolei, Casali del Manco, Castrolibero, Cerisano, Dipignano, Marano Principato, Rende, Rovito, Rose e Spezzano della Sila.

Nell’introduzione dei lavori il sindaco Franz Caruso ha posto l’accento sulla situazione incresciosa che si è venuta a creare nell’organismo per diretta responsabilità del suo Presidente pro tempore che ha posto in essere atti di violazione di qualsivoglia morale ed etica istituzionale.

“Atteggiamenti e procedure quelle del Presidente pro tempore del Consorzio Valle Crati – ha affermato il sindaco Franz Caruso – che hanno portato ad una gestione confusa e conflittuale dell’organismo consortile mettendo a rischio il “project financing” che avrebbe dovuto condurre i comuni consorziati fuori dall’infrazione comunitaria, grazie alle opere di collettamento e potenziamento fognario e depurativo di cui è prevista la realizzazione”. Il Sindaco di Cosenza, che non ha mai espresso apprezzamenti e plausi per l’operato dell’attuale Presidente Pro Tempore, ha quindi, chiesto ai presenti di dar vita ad un’azione condivisa con l’intento di riportare il Consorzio Valle Crati ad una corretta conduzione a favore delle comunità amministrate.

Si è, quindi, aperto il dibattitto nel corso del quale è stato evidenziato che Maximiliano Granata, è stato nominato Presidente, in quanto membro del Cda perché delegato dal Comune di Cosenza dal precedente Primo Cittadino. Un fatto questo che avrebbe di per sé dovuto portare il Granata a dimettersi per garbo istituzionale ed etica, invece, lo stesso, pur avendo il sindaco di Cosenza in carica provveduto a nominare un altro delegato, è rimasto alla guida del Consorzio Valle Crati, di cui ha modificato addirittura lo Statuto, in maniera del tutto illegittima.

La figura del Presidente, di fatto, assume a sè i poteri decisionali che non possono essere sottratti all’assemblea ed ai Sindaci che la compongono, come, per esempio la revoca dei rappresentanti nominati dai Comuni nell’assemblea stessa. E’ stato sottolineato, inoltre, il rapporto conflittuale venutosi a creare anche con la concessionaria Kratos s.c.a.r.l. che ha espresso la volontà di rescindere il contratto a suo tempo sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto di cui al “project financing” che doveva portare il territorio di competenza del Consorzio fuori dall’infrazione Comunitaria.

I sindaci presenti, all’unanimità ,e con loro anche il Primo Cittadino di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo assente per altri impegni, hanno quindi espresso giudizio fortemente negativo sulla gestione del Consorzio Valle Crati portata avanti dal Presidente pro tempore Maximiliano Granata ed hanno dato mandato al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, di redigere una richiesta di convocazione urgente dell’assemblea consortile avente ad oggetto la revoca del Presidente pro tempore, Maximiliano Granata e la modifica dello Statuto. Atti ritenuti necessari per riportare il Consorzio Valle Crati ai parametri di regolarità e democraticità .