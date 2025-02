I medici cosentini in cattedrale per il Giubileo: “La nostra missione autentica è per l’uomo”

- Advertisement -

COSENZA – Fede, cura e speranza, sono state le parole che hanno fatto eco all’interno della Basilica giubilare, del Domo di Cosenza, durante la solenne celebrazione del Giubileo 2025 per tutti i Medici della provincia di Cosenza. Un momento suggestivo e di riflessione proprio sul tema giubilare della Speranza, celebrato da don Luca Perri, parroco della Cattedrale. A prendere subito la parola è stata la presidente OMCEO di Cosenza, Agata Mollica, la quale ha richiamato, attraverso una forte esortazione all’impegno e all’essere medici portatori di speranza, le motivazioni dell’incontro.

“L’impegno di noi medici – ha commentato la presidente Mollica – è un impegno per l’uomo. E’ mosso dalla domanda di salute, dalla consapevolezza delle difficoltà generali. È una necessità in quanto segno di attenzione ai bisogni reali della società, è missione autentica che accede ai territori della persona in cui si percepisce un senso di sconfitta ed abbandono”. Articolata e incisivo l’intervento di Don Luca che ha attraversato il tema giubilare, calandolo nella realtà dei medici che operano in diversi ambiti nei territori. Dinanzi ad una basilica gremita di medici, il parroco ha continuato, poi, a parlare del medico come del volto autentico della speranza. A seguire la Santa messa che ha rappresentato un momento culminante della giornata di preghiera che prepara alle sfide della quotidianità, che rinforza e rigenera. I medici del Consiglio direttivo OMCEO CS e dell’Associazione italiana Medici Cattolici – CS hanno animato la liturgia con la loro partecipazione attenta in un clima di fraternità e condivisione che ha caratterizzato il Giubileo dei medici 2025.