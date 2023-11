I Manetti Bros a Cosenza per presentare il film ‘Diabolik chi sei?’

COSENZA – I Manetti Bros tornano al cinema con l’ultimo capitolo della trilogia dedicata a Diabolik, e il tour di presentazione partirà da Cosenza dove, i registi Marco ed Antonio Manetti, nell’occasione con Anton Giulio Grande per Calabria Film Commission, incontreranno il pubblico venerdì 1 dicembre, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno.

La serata evento è organizzata da Giuseppe Citrigno, AD della CGC sale cinematografiche, in collaborazione con Calabria Film Commission.

“Diabolik chi sei?”

“Diabolik chi sei?” chiude la fortunata serie di film ispirata al personaggio creato nel 1962 dalla matita di Angela e Luciana Giussani. Questa volta è il numero 107 dell’albo a fumetti dall’omonimo titolo, ad ispirare i due registi, in assoluto il numero più leggendario.

L’attore Giacomo Giannotti torna a indossare la maschera di Diabolik mentre Valerio Mastrandrea resta, anche per questo capitolo finale, l’instancabile ispettore Ginko. Miriam Leone è l’astuta e sensuale Eva Kant, Monica Bellucci nella parte di Altea ed ancora la partecipazione straordinaria di Barbara Bouchet. Nel cast anche Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Francesco Turbanti, Max Gazzè.

La pellicola, presentata alla Festa del Cinema di Roma, è prodotta da Monpracem Srl, Rai Cinema, 01 Distribution, con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission e Calabria Film Commission.