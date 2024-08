COSENZA – I Direttori di Dipartimento dell’Azienda ospedaliera di Cosenza intervengono a difesa dell’Ospedale “che è un patrimonio di tutta la città di Cosenza e dell’intera regione Calabria, per la elevata qualità e specializzazione delle prestazioni erogate”.

“L’Ospedale non può diventare oggetto di scorribande e battaglie politiche elettorali, in quanto, alla fine, le conseguenze ricadranno sui cittadini e tutti i pazienti. Con estrema difficoltà, tenuto conto della situazione in cui è stato lasciato il nostro ospedale che dal 2018 ha avuto una gestione fallimentare e disastrosa, solo negli ultimi diciotto mesi, con la gestione del Direttore De Salazar, finalmente, si intravedono atti concreti e lungimiranti di riorganizzazione. Purtroppo con eccessiva facilità ci si dimentica che la regione Calabria e la nostra Azienda, devono rispettare un gravoso Piano di rientro che non permette di operare con razionalità e nel contempo, realizzare tutto quello di cui ci sarebbe bisogno, dovendo rispettare i vincoli perentori dei tetti di spesa”.

“Il presidente Occhiuto sta sollecitando i ministeri e l’intero Governo a considerare le gravi difficoltà della sanità in Calabria, costretta a rispettare vincoli e obblighi di legge nonostante da 15 anni, per effetto del Commissariamento non si adeguano le dotazioni organiche e non si riescono a completare gli adeguamenti strutturali e tecnologici, mentre nelle altre Regioni si sono fatti passi da giganti. È’ evidente che la carenza di personale sta sovraccaricando tutti gli operatori sanitari con elevate condizioni di stress da lavoro, che costringono qualcuno a buttare la spugna ed a dimettersi”.

“I Direttori di Dipartimento rigettano qualsiasi strumentalizzazione e ritengono non sia giusto e corretto delegittimare il lavoro svolto in Ospedale, da tutti gli operatori sanitari, con grande sacrificio. Tutti i cittadini e le istituzioni devono collaborare insieme per favorire la crescita del nostro ospedale e garantire le migliori prestazioni ai cittadini. Nonostante tutto, l’Ospedale di Cosenza continua a dare risposte a tutti i bisogni gravi e concreti. Certamente le criticità nel Pronto Soccorso ormai riscontrabili in tutte le regioni sono da attribuire alla mancanza di un efficace filtro territoriale ed all’impossibilità di garantire i setting assistenziali ai pazienti che in modo inappropriato, ancora, accedono in ospedale. Siamo fiduciosi che questo appello venga accolto da tutti a difesa dell’ Ospedale al fine di dare un’ immagine di fiducia e credibilità”.

I Direttori di Dipartimento

Dr Francesco Zinno

Dr. Bruno Nardo

Dr Pino Pasqua

Dr. Gianfranco Scarpelli

Dr. William Auteri

Dr. Filippo Fimognari

Dr. Francesco Intrieri

Dott.ssa Filomena Panno