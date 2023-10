I corsi di infermieristica Unical nel centro storico di Cosenza. Caruso: «svolta epocale»

COSENZA – Dopo aver destinato lo storico Palazzo Spadafora nel centro storico di Cosenza, al progetto Cosenza Open Incubator, uno degli interventi previsti nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la riqualificazione della parte storica della città, che coinvolge l’Università della Calabria, grazie ad un ulteriore accordo tra l’amministrazione comunale e l’ateneo cosentino, si concretizzerà un altro progetto che prenderà il via martedì prossimo. L’apertura di un corso di laurea d’ Infermieristica che porterà nella parte antica della città oltre 500 studenti che seguiranno le lezioni nel suggestivo Complesso di San Domenico, a pochi passi dall’ospedale dell’Annunziata dove svolgeranno i tirocini. L’amministrazione comunale di Cosenza ha già destinato 25 alloggi sempre nella parte storica della città, all’Università della Calabria. Altri saranno reperiti come ha spiegato il sindaco Franz Caruso, cercando di coinvolgere anche i cittadini del centro storico che dovranno far la loro parte, mettendo a disposizione i propri immobili.

