I Coma Cose si separano: annullati i prossimi live. A Rende l’ultimo concerto del duo milanese

ROMA – I Coma Cose si separano, è ufficiale. Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte California hanno annunciato nei giorni scorsi la separazione, sia artistica che personale. La coppia, sui social, ha spiegato di voler interrompere sia la relazione sentimentale che quella musicale. “Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati” scrivono così i due nel messaggio che correda un breve video. Una scelta “unanime, maturata negli ultimi mesi” quella dello stop spiegano i due che hanno parlato dell’impossibilità di conciliare vita privata e attività artistica.

“La sinergia lavorativa ha pian piano cannibalizzato la vita personale, che si è consumata e spenta. Più si avvicinava la data per fermarci, più capivamo che eravamo solo una coppia sul palco” hanno detto ringraziando il pubblico che li ha seguiti nel corso della loro carriera.

Con l’annuncio della separazione è arrivata anche la comunicazione della cancellazione dei prossimi concerti in programma nei palazzetti previsti per il 27 ottobre al Forum di Assago ed il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I Coma Cose si separano: a Rende l’ultimo live del duo milanese

Il concerto che il duo artistico ha tenuto nel corso del Settembre Rendese diventa così l’ultima esibizione live al quale il pubblico ha potuto assistere. Ai Coma Cose è stata affidata, infatti, la chiusura la 60ª edizione del festival più longevo della Calabria, organizzato dal Comune di Rende sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca.

Oggi possiamo dire che una Piazza Kennedy strapiena, a sua insaputa, ha salutato il duo artistico milanese in una serata densa di emozioni e cori collettivi. Una folla multigenerazionale ha cantato a squarciagola tutte le hit della coppia in un live di quasi due ore senza pause che oggi possiamo dire essere stato l’ultimo di una stagione artistica che ha lasciato il segno.