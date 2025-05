Ha reinventato la pizza con i sapori della Calabria: Espedito Ammirata, ‘Mammarè’ e i suoi inimitabili ‘chiuriti’

- Advertisement -

RENDE – Espedito Ammirata, nella sua “Mammarè pizza e Chiuriti”, ha riscritto le regole della pizza. È riuscito a mettere l’anima della Calabria in una pizza napoletana reinventandone il gusto. Non ha mai avuto timore di osare, perché la tradizione ha bisogno di innovazione, tecnica e nuovi abbinamenti con prodotti di altissima qualità. E dietro le pizze che “profumano” di Calabria c’è la sua inconfondibile firma. In soli tre anni questa pizzeria è diventata il punto di riferimento dell’area urbana e di tutta la Provincia per chi cerca qualità, genuinità, gusto e sapori autentici.

Pizza e prodotti calabresi a chilometro zero

I protagonisti del menù sono le pizze ma anche i “chiuriti”: irresistibili sfiziosità che raccontano tutta la bontà della nostra regione, dove ogni assaggio è una scoperta, un viaggio tra gusti intensi e tradizioni. L’attenzione ai prodotti locali non è casuale: è il frutto di una scelta precisa, fatta per sostenere l’economia calabrese, valorizzare le eccellenze regionali e rafforzare il legame autentico con chi, ogni giorno, sceglie “Mammarè”: dalla dolce cipolla rossa di Tropea al pregiato tonno Callipo, dal guanciale di suino nero di Calabria alla nduja di Spilinga, passando per il tartufo nero di Calabria, la salsa di pomodoro “Migliarese” o la polvere di peperoni cruschi rigorosamente “made in Calabria”: ogni pizza, ogni impasto, ogni condimento racconta una storia che parla di qualità e passione per la Calabria.

Una lunga storia di passione nata a Bisignano

Passione, innovazione, rivoluzione ma anche sacrifici. A soli 17 anni, Espedito lascia Bisignano per la Germania, con una valigia piena di sogni. Trova lavoro in una pizzeria gestita da un compaesano, ma dopo sette mesi rientra a Bisignano. Ma sarà nuovamente il ritorno in Germania e l’esperienza nel locale dello zio (dove rimarrà per tre anni intensissimi) a trasformare un giovane pieno di speranze in un vero imprenditore di successo.

Tornato nella sua Bisignano, nel 2008 prende in mano una piccola pizzeria e da subito mette in pratica idee nuove e anche coraggiose ma di successo con la fianco la moglie Chiara e Mario, l’amico di sempre che lo affianca in questa avventura. Arriva poi il primo forno a legna, una nuova filosofia d’impasto e il primo menù ideato da Chiara: una mappa d’Italia raccontata attraverso le pizze, ciascuna con ingredienti tipici regionali.

Settembre 2019: la grande svolta

Ma è a settembre del 2019 che arriva la grande svolta per Espedito Ammirata. Partecipa al prestigioso “Torneo Pulcinella”, storica competizione internazionale dei pizzaioli, presentando le sue pizze ad una giuria composta da veri e propri mostri sacri del settore come Luciano Sorbillo, Francesco Martucci e Vincenzo Capuano. Su oltre 120 pizzaioli in gara, si classifica al sesto posto grazie anche al supporto della giuria popolare che gli assegnerà 1723 preferenze. In quell’occasione arriva il sostegno del comune di Bisignano e del sindaco.

“Mammarè”, la nonna di Espedito e l’amicizia con Luciano Sorbillo

Proprio in occasione di quella competizione nasce l’amicizia con Luciano Sorbillo (considerato da molti il re della pizza napoletana) che sarà presente all’inaugurazione del nuovo locale di Bisignano “Mammarè – Pizza e Chiuriti” e dove lavorerà fianco a fianco con Espedito in un gesto di stima e affetto. Sorbillo si legherà anche alla figura della nonna di Espedito, la vera “Mammarè”, da cui il locale prenderà il nome.

Ma Mammarè non è una semplice pizzeria: è un luogo dove la pizza si fa racconto, dove ogni “Chiuritu” cambia volto ogni settimana, grazie ad abbinamenti sempre nuovi. Il primo anno è un successo clamoroso: oltre 50.000 presenze per assaggiare le creazioni di Espedito. E il successo si consolida con nuovi premi riconoscimenti: primo posto nel marzo 2020 al torneo di Roccella Jonica nella categoria “Pizza Napoletana”, e la vittoria della Pizza World Cup, con una pizza dedicata al patrono di Bisignano, Sant’Umile. Nel 2021 è finalista del “Pizza Talent Show” su Food Academy e vince il contest televisivo “King of Pizza” su Sky.

“Mammarè pizza e Chiuriti” a Rende… e la scelta più difficile

Nel 2022 “Mammarè Pizza e Chiuriti” raddoppia: apre l’attuale locale di via Verdi a Rende. Dal primo anno di attività, la pizzeria entra nella classifica delle 50 Top Pizza, un riconoscimento che mantiene ancora oggi, segno della qualità e coerenza che da sempre la contraddistingue e oggi è tra le 18 migliore pizzeria in Calabria!

Nel 2024 arriva però una decisione che segna profondamente il cammino di Espedito: chiude il locale di Bisignano, dove tutto aveva avuto inizio. Una scelta difficile, dolorosa, quasi lacerante, vissuta con il cuore in bilico tra gratitudine e necessità. Ma dettata da un principio irrinunciabile: “la qualità sopra ogni cosa”. Gestire due sedi comportava il rischio di dover standardizzare il prodotto, snaturare quell’anima artigianale e di innovazione che è sempre stata il cuore pulsante di “Mammarè”.

“Qualità senza alcun compromesso”

Espedito ha scelto di sacrificare un pezzo della propria storia per salvaguardare l’essenza del suo progetto, quella fatta di attenzione maniacale per ogni impasto, ogni abbinamento, ogni ingrediente ogni singolo prodotto. “Chi ci conosce lo sa: non scendiamo mai a compromessi sulla qualità” racconta Espedito Ammirata. “Selezioniamo personalmente ogni fornitore e testiamo accuratamente ogni prodotto. Vogliamo che i nostri clienti vivano non solo un momento di gusto, ma una vera esperienza di genuinità calabrese”. E proprio per questo, oggi Mammarè non è solo una pizzeria, ma un simbolo: un manifesto di coerenza, di passione e di orgoglio calabrese.