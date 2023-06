Guida a folle velocità in centro a Cosenza: nella corsa sperona diverse auto

COSENZA – Un’auto a tutta velocità per le vie del centro urbano di Cosenza ha finito la sua folle corsa speronando altre tre auto. L’episodio è avvenuto all’altezza dell’Asp di Cosenza. Non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’incidente ma, secondo quanto si apprende, tra le prime ipotesi quella che l’uomo abbia perso il controllo della propria auto andandosi a schiantare contro altre tre automobili. Sul posto l’ambulanza del 118 per le cure sanitarie del caso e la polizia per ricostuire l’accaduto.

In aggiornamento