Guardia di Finanza, cambio al vertice della compagnia di Corigliano Rossano

COSENZA – Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha dato il benvenuto al Cap. Gianpaolo Raho che ha assunto l’incarico di Comandante di Compagnia, in sostituzione del Cap. Sergio Minervini destinato ad altro incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia.
Il Comandante Provinciale, dopo aver rivolto un particolare ringraziamento al Cap. Sergio Minervini per il servizio svolto in favore della collettività, ha formulato al Cap. Raho i migliori auguri per il nuovo incarico in un contesto territoriale così delicato come quello della costa ionica cosentina, auspicando il conseguimento di importanti risultati professionali nell’interesse della cittadinanza, dell’imprenditoria e delle Istituzioni.