Grill&Fry American Grill: a Rende l’unica cucina di BBQ in Calabria. Qui la carne diventa arte

RENDE – Chi conosce Ciccio e Gioia sa quanta passione mettano nella loro attività di ristorazione. Hanno iniziato dal cuore della movida cosentina, aprendo Grill&Fry American Grill a piazza Santa Tersa. E il successo è stato praticamente immediato. La ricetta? Semplice, portare un tocco di “States” a Cosenza, dando fuoco alle braci per far conoscere a tutti il gusto unico della carne all’americana, cotta con la tecnica del BBQ. Nessuna griglia, niente forni, solo ed esclusivamente cotture al barbecue.

Solo i migliori tagli di carne con diversi tipi di cottura

E non una carne qualsiasi, ma solo i migliori tagli, con una selezione di altissima qualità abbinata a diversi metodi di cottura: affumicatura a caldo (detta anche all’americana low & slow), diretta e indiretta. Quest’ultima ideale per tagli di carne di grandi dimensioni, che hanno bisogno di cuocere in maniera uniforme anche all’interno. Poi, utilizzando la brace adatta, i tempi e le temperature, spezie e salse per glassare ecco servita una carne saporita e tenera. Il tutto arricchito con il fumo di legno che conferisce alla carne un sapore affumicato che solo la cottura del barbecue sa offrire. Parliamo di una tecnica che richiede grandissima attenzione e tantissima pazienza se si vuol ottenere un risultato delizioso.

Grill&Fry American Grill, il meglio della cucina BBQ americana

Grill&Fry American Grill è diventato oggi l’unico, vero, ristorante di cucina BBQ in tutta la Calabria, con un menu che spazia in una vasta selezione di piatti di carne affumicata di manzo, maiale o pollo. Costine di maiale (Ribs), bacon, costolette del manzo, maiale sfilacciato (Pulled pork), pollo affumicato, steak, hamburger di manzo. Sono colo alcune delle delizie che si posso gustare a piatto. Ciccio Palermo, esperto della cucina al barbecue, ha dedicato molti anni della sua vita a perfezionare tutte le tecniche di cottura della carne ed affinare i sapori delle salse e dei condimenti, come i diversi tipi rubs (Rub speciali per ogni preparazione di carne). Gusti e sapori unici possiamo ritrovare oggi anche nei super panini e con le sfiziosità di Grill&Fry, l’unico luogo dove potrete trovare un intero menù cotto al barbecue.

Da Cosenza a Rende è sempre Grill&Fry American Gril

Da circa un anno Ciccio e Gioia hanno portato Grill&Fry American Gril da Cosenza a Santo Stefano di Rende. Il locale adesso si trova lungo la Statale 107 Silana Crotonese poche centinaia di metri dopo il Campus, in direzione Paola. Nuova location, stessi sapori, un ambiente sempre accogliente e familiare. Tutto questo fanno di questo ristorante di BBQ un luogo speciale e dai sapori unici. L’atmosfera accogliente e il servizio amichevole sono altri fattori che lo rendono unico. Potrete decidere di mangiare direttamente nel nuovo locale o utilizzare il comodo servizio delivery per ricevere tutto comodamente a casa, con l’assicurazione che ogni cliente avrà un’esperienza piacevole e soddisfacente.

Ed allora, se sei anche tu un amante della cucina barbecue, se sei alla ricerca di un ristorante dove gustare i migliori piatti di carne affumicata tutti di alta qualità o una selezione dei migliori panini USA, allora Grill&Fry American Gril è il posto giusto per te. L’America non è mai stata così vicina!