“Grido di libertà”: l’archivio di Stato di Cosenza apre le sue porte ai cittadini per ricordare la resistenza

COSENZA – L’Archivio di Stato di Cosenza apre le sue porte per una mostra unica che permetterà di consultare documenti tratti dai fondi del Tribunale di Cosenza, Questura e Prefettura e che riguardano il periodo prima e dopo la liberazione del nazi/fascismo dal 1940 al 1947. Un viaggio nella memoria collettiva, alla riscoperta della storia fatta di coraggio e lotta armata proprio a pochi giorni delle celebrazioni della festa della Liberazione sarà allestita una mostra per ricordare la resistenza presso l’Archivio di Stato di Cosenza.

All’Archivio di Stato di Cosenza la mostra “Grido di libertà”

Attraverso proprio i documenti originali dell’epoca, sarà possibile rivivere una delle pagine più intense della storia italiana, parliamo della “Resistenza” di contrasto durante l’occupazione nazi-fascista. Si tratta di un opportunità unica per toccare con mano verbali, testimonianze e documenti che raccontano la lotta per la libertà. L’Archivio di Stato di Cosenza aprirà le sue porte giovedì 24 aprile 2025, alle ore 17:00, per l’inaugurazione della mostra documentaria “Grido di libertà”, un evento che si inserisce nel quadro delle celebrazioni per la Festa della Liberazione.

L’esposizione propone un percorso storico che abbraccia il periodo compreso tra il 1940 e il 1947, attraverso una preziosa selezione di documenti provenienti dai fondi del Tribunale di Cosenza e della Prefettura. Testimonianze dirette che raccontano gli anni bui dell’oppressione nazi-fascista, ma anche la rinascita del Paese grazie alla lotta della Resistenza. Ad arricchire il momento inaugurale, si terrà nel Chiostro dell’Archivio una commemorazione in onore dei caduti partigiani, un’occasione di raccoglimento e riflessione per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia.

Mostra attiva fino al 20 maggio 2025

La mostra sarà visitabile fino al 20 maggio 2025 e offrirà anche l’opportunità di scoprire da vicino gli spazi e il patrimonio dell’Archivio di Stato di Cosenza, normalmente non accessibili al pubblico. Un’occasione unica per entrare in contatto con la storia non solo attraverso i documenti, ma anche attraverso il luogo che li custodisce.

L’iniziativa si propone non solo come evento culturale, ma anche come strumento educativo e di stimolo alla riflessione civica. Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni, con l’obiettivo di trasmettere i valori della Resistenza e dei diritti civili attraverso la voce autentica delle fonti storiche. L’Archivio di Stato di Cosenza invita tutta la cittadinanza, le istituzioni e gli appassionati di storia a partecipare numerosi a questo appuntamento che unisce cultura, memoria e impegno civile.