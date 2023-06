Granata contro Caruso: «onorato di essere stato delegato dal sindaco Occhiuto»

COSENZA – “Franz Caruso fa solo disordine e confusione amministrativa, evitando il confronto istituzionale nelle sedi preposte. Pensavo di aver già chiarito con nota prot. nr. 967/2023 del 12/06/2023 indirizzata al Sindaco della città di Cosenza, lo stato dell’arte relativo al servizio della depurazione”. Così scrive Maximiliano Granata, presidente del Consorzio Valle Crati, replica al sindaco di Cosenza e ai comuni che lo hanno sfiduciato.

“Tengo ulteriormente a ribadire al Sindaco della città di Cosenza, che per come già fatto ‘lo scrivente non comprende per quali ragioni solo adesso il Sindaco Franz Caruso, dopo 20 mesi di sostegno all’operato del Presidente, contesta l’illegittimità del contenuto dello Statuto consortile, considerato che il testo dello stesso atto statutario è stato perfettamente condiviso in Assemblea con i Comuni consorziati ed approvato dagli stessi rappresentanti dei Comuni tra i quali i Consiglieri di Amministrazione anche rispetto alle relative modifiche apportate’. Peraltro, la conduzione della gestione dell’ente consortile viene considerata solo ora conflittuale, cioè dal 25 di Maggio 2023, nei confronti della Kratos s.c.a.r.l. (soggetto privato), riconducibile al sottoscritto Presidente, dimenticando, invece, in verità, che la conduzione dell’ente consortile e di tutte le sue attività compresa quelle con il concessionario Kratos s.c.a.r.l. sono state solo ed unicamente determinate dagli atti e deliberazioni assunte dal consiglio d’amministrazione sempre all’unanimità.

Tengo a precisare – prosegue Granata – che ci sono responsabilità evidenti del concessionario Kratos s.c.a.r.l. rilevato che lo stesso, non avendo la progettazione dell’intervento in questione, non inizia, conseguentemente, i lavori nonostante abbia incassato le somme previste in Concessione per l’anticipazione dei suddetti lavori finanziati con Delibera Cipe nr. 60/2012 pari a circa Euro 2.000.000,00. Contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco della città di Cosenza Franz Caruso nella relazione degli uffici consortili si specifica che in vista della possibile risoluzione per inadempimento minacciata dalla società Kratos s.c.ar.l. con nota prot. n. 644 del 22/05/2023, si evidenzia, ancora una volta, le reali inadempienze del medesimo Concessionario che ancora permangono rispetto a quanto previsto nel Contratto di Concessione rep. N. 99 del 15/07/2019 nonché alla normativa vigente in materia. Infatti nella relazione sono state contestate al concessionario Kratos s.c.a.r.l. una serie di inadempienze. Il Consorzio che ho l’onore di presiedere da 12 anni ha sempre avuto una gestione corretta, trasparente nel pieno rispetto della Legalità e desta meraviglia che il Sindaco Caruso non abbia risposto alla mia nota, per avere chiarimenti, rispetto al punto 3 Procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria.

E’ chiaro, quindi, che in ogni affidamento devono essere garantiti il rispetto dei principi di concorrenza, di economicità, di efficienza e di rotazione rispetto agli affidatari dei lavori e che a tali principi è anche assoggettata l’azione del Concessionario società Kratos s.c. a r.l. E’ da verificare se la società Kratos s.c. a r.l. negli affidamenti ha rispettato i principi summenzionati. Vieppiù nei lavori eseguiti nella città di Cosenza, è stato rispettato il principio di rotazione?

Nel caso di mancato rispetto di detti principi il concessionario versa in una situazione di violazione di legge e mancata osservanza della legittimità degli atti posti in essere. Ritengo che gli atti posti in essere da Franz Caruso non siano corretti da un punto di vista istituzionale, si preferiscono gli articoli di stampa al confronto da porre in essere nelle sedi preposte. Vorrei precisare che sono stato onorato di essere stato rappresentante del Sindaco della città di Cosenza, Mario Occhiuto, e attuale senatore della repubblica, per avere condiviso con lui la sua azione amministrativa di rilancio della città e che certamente avrebbe avuto uno stile e un garbo istituzionale certamente diverso. Infine – conclude Granata – sembra rievocare le vecchie battaglie politiche del Consorzio Valle Crati, sostenute da Nicola Adamo e Luigi Incarnato”.