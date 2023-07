Governance della sanità calabrese, incontro promosso dal Pd di Cosenza con il senatore Misiani

COSENZA – “Sono trascorsi anni da quando la destra governa in Calabria, e purtroppo il risultato non è stato positivo per il sistema sanitario regionale. Il presidente, che svolge contemporaneamente il ruolo di commissario per l’attuazione del piano di rientro, non è riuscito a produrre miglioramenti significativi. I report dimostrano che la Calabria è all’ultimo posto in Italia per l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza, con un punteggio inferiore a 125 (LEA). Ciò ci colloca a livello di prestazioni sanitarie simili a quelle dei paesi extraeuropei”. In merito interviene la Federazione Pd di Cosenza: “Il debito sanitario è un’altra questione preoccupante, e c’è stato un tentativo fallace di dichiarare un avanzo di gestione nel sistema sanitario calabrese. Come evidenziato dal tavolo di monitoraggio nazionale, questo presunto avanzo è il risultato delle risorse non spese per garantire i livelli essenziali di assistenza. Questa situazione mette a rischio la salute dei calabresi”.

“Dopo ben 14 anni di commissariamento, non si sono registrati miglioramenti né dal punto di vista economico né dal punto di vista delle prestazioni ospedaliere. Vivere in Calabria significa vivere due anni in meno rispetto al nord del Paese. L’aspettativa di vita in buona salute è in media di 52,9 anni nella nostra regione, mentre nel resto d’Italia è di 61,8 anni. Questo significa una differenza di 10 anni per chi vive in Calabria. Inoltre, l’11% della popolazione rinuncia alle cure, e ogni anno circa 70.000 calabresi si recano fuori regione per ricevere prestazioni sanitarie o ospedaliere”.

“Ancora una volta, la Calabria si è vista prorogare il piano di rientro fino al 2025. È evidente che se il Presidente non apporta una svolta alla sua azione di commissario, la situazione non migliorerà. Le promesse non sono sufficienti. È necessario che il governo centrale prenda provvedimenti concreti per migliorare la gestione sanitaria in Calabria. Per affrontare tutto questo, abbiamo chiesto alla Segreteria nazionale del Partito Democratico di aprire una riflessione, con particolare attenzione sul tema della governance economica della sanità calabrese. Per questo, domani alle 18.00 presso l’Italiana Hotel di Cosenza ci vedremo con il Senatore Misiani, Responsabile nazionale dell’Economia del PD e già viceministro dell’economia. Sarà un’occasione per analizzare criticamente la situazione e discutere possibili soluzioni, con l’obiettivo di promuovere una gestione sanitaria più efficace e garantire un’assistenza di qualità ai cittadini calabresi. Siete tutti invitati a partecipare e contribuire a questa importante discussione”.