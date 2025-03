Gli uffici di Polizia Municipale trascolano ai “I due Fiumi”: sportelli chiusi fino al 31 marzo

- Advertisement -

COSENZA – A Darne comunicazione il Comune di Cosenza: «è in corso il trasloco degli uffici della Polizia Municipale, che lascia l’attuale sede di via Bendicenti per trasferirsi in Piazza Giacomo Mancini, nel complesso de “I due fiumi”. Da oggi e fino al prossimo 31 marzo, pertanto, gli sportelli saranno chiusi al pubblico pur rimanendo sempre in funzione, per ogni emergenza e necessità dei cittadini, il centralino al numero 0984/813760. Ci si scusa sin d’ora per gli eventuali disagi che si dovessero verificare».