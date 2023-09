Giuseppe Cannizzaro é il nuovo Questore di Cosenza: s’insedierà il 2 ottobre

COSENZA – Giuseppe Cannizzaro è stato nominato Questore di Cosenza. Subentra a Michele Maria Spina, che dal primo ottobre andrà in pensione. Cannizzaro, 59 anni, Dirigente superiore della Polizia di Stato ed attuale questore di Prato, è originario di Messina ed è in polizia dl 1989. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della pubblica amministrazione.

Il nuovo questore di Cosenza ha già lavorato in Calabria. É stato in servizio, infatti, nel Nucleo antisequestri ed è stato vicedirigente del Commissariato di Villa San Giovanni per poi assumere la dirigenza del Commissariato di Cittanova. Successivamente, sempre in Calabria, è stato dirigente della sezione narcotici della Squadra mobile di Reggio Calabria e, successivamente, sempre nella Squadra mobile reggina, della sezione omicidi. Dal 2004 é stato poi dirigente del Commissariato di Gioia Tauro, incarico che ha mantenuto per cinque anni. Cannizzaro ha diretto anche il Commissariato di Lamezia Terme. Il nuovo questore di Cosenza s’insedierà il 2 ottobre.