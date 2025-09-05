Giuria del Leoncino d’Oro a Venezia, tra i giovani giurati c’è anche Andrea Mele di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Tra i 20 giovani giurati che compongono la Giuria del Leoncino d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c’è anche un calabrese e per la precisione uno studente di Cosenza. Si tratta di Andrea Mele iscritto al quinto anno del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza. Andrea, scelto tra gli studenti maggiorenni per i suoi meriti scolastici, rappresenta la città di Cosenza e la Calabria in un contesto culturale di altissimo livello. “Una straordinaria opportunità di crescita per i nostri ragazzi” fanno sapere dall’istituto ringraziando il presidente ANEC Calabria Citrigno per “il suo costante impegno”.

Per gli studenti del Liceo Scorza di Cosenza si lavora con entusiasmo guardando già al prossimo anno. Quest’anno, infatti, è stato istituito il Premio David Giovani e il Leoncino d’Oro tra le iniziative istituzionali del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed un nuovo gruppo di studenti sta già lavorando al progetto da presentare per entrare a far parte della giuria del prossimo anno.