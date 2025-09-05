HomeArea Urbana

Giuria del Leoncino d’Oro a Venezia, tra i giovani giurati c’è anche Andrea Mele di Cosenza

Il giovane è iscritto al quinto anno del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza. Andrea, scelto tra gli studenti maggiorenni per i suoi meriti scolastici, rappresenta la città dei Bruzi e tutta la Calabria. Dall'Istituto: "Una straordinaria opportunità di crescita per i nostri ragazzi"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Tra i 20 giovani giurati che compongono la Giuria del Leoncino d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c’è anche un calabrese e per la precisione uno studente di Cosenza. Si tratta di Andrea Mele iscritto al quinto anno del Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza. Andrea, scelto tra gli studenti maggiorenni per i suoi meriti scolastici, rappresenta la città di Cosenza e la Calabria in un contesto culturale di altissimo livello. “Una straordinaria opportunità di crescita per i nostri ragazzi” fanno sapere dall’istituto ringraziando il presidente ANEC Calabria Citrigno per “il suo costante impegno”.

Per gli studenti del Liceo Scorza di Cosenza si lavora con entusiasmo guardando già al prossimo anno. Quest’anno, infatti, è stato istituito il Premio David Giovani e il Leoncino d’Oro tra le iniziative istituzionali del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed un nuovo gruppo di studenti sta già lavorando al progetto da presentare per entrare a far parte della giuria del prossimo anno.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

premio-Oscar-Folklore

Oscar del Folkore, premio in Turchia per due calabresi: c’è anche il cosentino Marcello...

Calabria
COSENZA - Saranno due calabresi, Andrea Addolorato di Tropea e Marcello Perrone di Mormanno, a ricevere per l’Italia il prestigioso IGF Gold Star, considerato...

Conte a Cosenza lancia Tridico: “Il miglior candidato possibile per la Calabria”

Cosenza
COSENZA - Prima la visita a Rende di una importante realtà imprenditoriale, poi nel pomeriggio l’incontro alla sede del Gruppo territoriale M5S a Cosenza....
Sequestro verdura e frutta

Maxi sequestro: 4 quintali di frutta e verdura venduti in strada senza autorizzazione

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Reggio Calabria e del Servizio di Igiene degli alimenti dell’Asp ha portato al sequestro di...

Calabria senz’acqua: bacini dimezzati, agricoltura in ginocchio e famiglie a secco

Calabria
COSENZA – "La Calabria sta vivendo una crisi idrica senza precedenti, che colpisce in particolare le province di Reggio Calabria e Crotone. I dati...

Montalto Uffugo, «le politiche sociali motore di cambiamento»: il bilancio di Calomino ad un...

Provincia
MONTALTO UFFUGO (CS) - "È stato un anno proficuo, in cui le politiche sociali sono diventate un vero motore di cambiamento abbiamo lavorato per...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37231Area Urbana22361Provincia19847Italia8022Sport3862Tirreno2931Università1457
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Provincia

Montalto Uffugo, «le politiche sociali motore di cambiamento»: il bilancio di...

MONTALTO UFFUGO (CS) - "È stato un anno proficuo, in cui le politiche sociali sono diventate un vero motore di cambiamento abbiamo lavorato per...
SP Scala Coeli-Terravecchia
Provincia

Riapre dopo 20 anni la SP Scala Coeli-Terravecchia. Per gli amministratori:...

SCALA COELI (CS) - Dopo vent’anni di chiusura e un episodio franoso che l’aveva resa impraticabile, torna percorribile la strada provinciale Scala Coeli-Terravecchia. Un...
sequestrati 57 kg pescato
Calabria

Prodotti non tracciati e accesso abusivo al porto, sequestrati 57 kg...

CIRO' MARINA (KR) - 57 kg di pescato sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia Costiera di Cirò Marina e dalla Sezione Polizia Stradale...
Calabria

Minacce e molestie ad un’anziana in sedia a rotelle, braccialetto elettronico...

MONTEBELLO IONICO (RC) - Minacce e molestie ai danni di un’anziana invalida di Montebello Jonico. Nei suoi confronti comportamenti aggressivi e invasivi, spesso in...
Unical Euro-Par Achievement Award 2025
Università

Unical, il professor Talia premiato in Germania con il prestigioso Euro-Par...

RENDE - Un nuovo riconoscimento arriva all'Università della Calabria. È Domenico Talia, professore ordinario di Ingegneria informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,...
ECO - Energy for
Provincia

Provincia di Cosenza, approvato il progetto ECO – Energy for: 2...

COSENZA - Approvato dopo due anni di lavoro, dalla Commissione Europea, il progetto ECO - Energy for con un finanziamento complessivo di 2.008.000 di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA