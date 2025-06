Giovani, Unical e industria insieme per la tutela dell’acqua: parte da Cosenza il progetto di A2A

- Advertisement -

COSENZA – Si è conclusa la prima tappa del progetto di divulgazione promosso in Calabria da A2A, dedicato alla tutela dell’acqua e al ruolo degli operatori industriali nella sua gestione, al fine di promuovere una riflessione condivisa, tecnica e scientifica sul valore di questa risorsa strategica per il Mezzogiorno. Realizzata in collaborazione con l’Università della Calabria – dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale, Yes Europe, Svimez e con il patrocinio del Gruppo universitario Sistemi elettrici per l’energia e dell’Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni, l’iniziativa ha preso il via il 28 e 29 maggio con una due giorni che ha coinvolto gli studenti in attività formative e visite agli impianti.

La giornata iniziale si è svolta all’Ateneo e ha previsto un workshop introduttivo sullo studio “Una prospettiva di filiera per la tutela dell’acqua in Calabria”, realizzato da Svimez, con sessioni di approfondimento tecnico, curate anche da A2A, in relazione al progetto di pompaggio alla centrale idroelettrica di Orichella, “un esempio concreto di sistema – è scritto in una nota – che coniuga l’impiego dell’acqua con le esigenze del territorio e la produzione di energia, che sarà presentato il prossimo 24 giugno a Roma in occasione di Ceo For Life a conferma dell’attenzione del Gruppo verso la tutela della risorsa idrica in Calabria”. Inoltre, un business game ha stimolato il confronto su politiche di salvaguardia e gestione delle risorse idriche.

Il secondo giorno è stato invece dedicato alla visita della centrale idroelettrica di Satriano 1, gestita dal Gruppo A2A, dove i partecipanti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento di un’infrastruttura fondamentale per la filiera dell’acqua e la produzione di energia rinnovabile. Questa attività, spiega A2A, “si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sui temi della pianificazione idrica, dell’efficienza infrastrutturale e della transizione ecologica che proseguirà fino a settembre: i giovani, organizzati in gruppi e coordinati da Yes Europe, lavoreranno nei prossimi mesi alla redazione di un documento di analisi e indirizzo. I tre elaborati più meritevoli saranno selezionati e presentati alla conferenza internazionale Aeit in programma ad Amantea (Cosenza) dal 10 al 12 settembre”.

Con questo confronto che mette in rete università, enti di ricerca, associazioni giovanili e industria, A2A “conferma – conclude la nota – il proprio impegno nella divulgazione, favorendo una corretta informazione sull’idroelettrico e sulla gestione integrata del ciclo idrico, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, che possono contribuire a costruire modelli di sviluppo sostenibile e rafforzare il legame tra innovazione, territori e risorse ambientali”.