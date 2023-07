Giovani e diabete: a Mormanno e Lorica due campi gratuiti per ragazzi e bambini

COSENZA – Promuovere uno stile di vita sano educando alla cultura del movimento e ad una corretta alimentazione. È uno degli obiettivi dei due campus Giovani Marmotte organizzati dall’AGD – Associazione Giovani Diabetici di Cosenza ODV – che si sono svolti a giugno e luglio a Mormanno e Lorica. Si tratta di soggiorni gratuiti educativi terapeutici per giovani con diabete a cui hanno partecipato complessivamente in 40, tra ragazzi e bambini.

Diciannove adolescenti tra i 12 e i 18 anni hanno preso parte al campus che si è tenuto dal 23 al 26 giugno a Mormanno. I ragazzi e le ragazze sono stati coinvolti in attività aggregative e didattiche, momenti esperienziali, attività motorie e sportive, sono stati guidati nella gestione e nell’utilizzo delle corrette terapie insuliniche attraverso dispositivi tecnologici e indicazioni nutrizionali oltre che nell’uso dei prodotti a chilometro zero. Hanno visitato, altresì, Civita, Papasidero e Morano vivendo intensi momenti di condivisione.

“I campus – ha dichiarato la presidente dell’AGD Cosenza e delegato per la regione Calabria di Diabete Italia Elvira Maddaloni – rappresentano un momento di confronto importante tra adolescenti, un confronto sulla patologia e fungono da azione terapeutica perché vanno ad approfondire i diversi aspetti psicologici che impattano sulla vita del giovane”.

Ventuno bambini e le bambine tra i 4 e i 11 anni, insieme ai genitori, sono stati, invece, coinvolti nel campo che si è svolto tra il 7 e il 9 luglio a Lorica. “I campus sono un modello attraverso il quale si applicano regole comportamentali e metodi con nuove metodologie didattiche, il peer education e il peer teaching. Anche durante questo campo i piccoli partecipanti hanno preso parte a diversi tipi di attività ludiche ed educative” – ha aggiunto Maddaloni.

A sostenere l’AGD in questo lavoro diversi medici, nutrizionisti e specialisti in pediatria e diabetologia come Rosaria De Marco, Filomena Stamati, Vita Cupertino, Rosanna Tallarico, Antonio Bloise, Sergio Bartoletti, Emily Santarelli, Francesca Germano e Samantha Mazzulla. Importante anche il supporto di Walter Malagrino, segretario regionale di Sport e Salute e di Antonio Debilio, presidente regionale FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. I campus Giovani Marmotte, che rappresentano un unicum per le attività proposte e si pongono tra i migliori a livello nazionale, hanno coinvolto bambini e ragazzi provenienti da tutta la regione.