Giovani Democratici rilanciano l’azione politica a Cosenza: idee, partecipazione e futuro

COSENZA – Ripartono le attività della giovanile del PD cosentino con un’assemblea partecipata che unisce politica, università e territorio. Al centro del dibattito il manifesto delle nuove generazioni, le elezioni al CNSU e il rilancio del ruolo dei giovani nel Partito Democratico e nella società calabrese.

Dopo la manifestazione regionale di febbraio, i Giovani Democratici della Federazione provinciale di Cosenza tornano a riaccendere i motori della partecipazione politica con una grande assemblea che ha visto protagonisti giovani, associazioni universitarie e rappresentanti del Partito Democratico. L’incontro, ricco di interventi e dibattiti, ha riaffermato l’urgenza di dare voce alle nuove generazioni, troppo spesso marginalizzate dalle scelte dei governi di centro-destra. Tra i momenti salienti, il sostegno unitario alla candidatura di Giuseppe Prochilo al CNSU, in rappresentanza del progetto Primavera degli Studenti, e l’appello a un rinnovato protagonismo giovanile nei prossimi appuntamenti politici, locali e nazionali.

L’assemblea ha visto un’ampia partecipazione con diversi interventi di ragazze e ragazzi, alla presenza di dirigenti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico quali Salvatore Giorno, della segreteria provinciale del PD Cosenza e Maria Locanto, attuale vicesindaco di Cosenza. I lavori sono stati introdotti dal segretario provinciale dei Giovani Democratici, Michele Rizzuti, dal giovanissimo Capogruppo del PD in Consiglio provinciale e Consigliere comunale di Cosenza Giuseppe Ciacco, e conclusi dal Portavoce Nazionale di Primavera degli Studenti, Francesco De Luca.

Il manifesto delle nuove generazioni lanciato a febbraio dal segretario regionale GD Mario Valente è stato accolto con grande entusiasmo dai tanti che hanno inteso partecipare all’assemblea. Pertanto è stato lungamente oggetto di dibattito e discussione intensa, interventi finalizzati ad apportare importanti spunti per declinare al meglio la nostra visione su: mondo dei saperi, ingresso nel mondo del lavoro, ambiente, mobilità sostenibile e sanità pubblica. L’intento come organizzazione giovanile è quello di tornare ad essere megafono delle nuove generazioni, voce degli ultimi, affrontando i temi a loro più vicini e dando loro il giusto spazio di elaborazione e di azione politica.” Queste le riflessioni di Michele Rizzuti .

L‘assemblea di oggi segna un momento importante nella vita non solo dei Giovani Democratici ma del PD. La Federazione di Cosenza ha messo tra i suoi punti programmatici più importanti, in piena sintonia con il segretario regionale Nicola Irto, il rilancio dell’organizzazione giovanile che rappresenta il presente ed il futuro del partito. Non possiamo fare a meno delle idee e della passione di questi ragazzi e soprattutto del loro punto di vista sulla società e sul mondo contemporaneo, uno sguardo innovativo che solo loro possono avere e trasmettere al partito. Siamo entusiasti del lavoro svolto e del risultato fondamentale raggiunto a fine anno con la creazione del circolo Unical. Per me, vecchio ragazzo della Sinistra Giovanile è motivo di grande soddisfazione.” Queste le parole di Salvatore Giorno.

“C’è la necessità di riorganizzare e rilanciare la giovanile del PD, soprattutto in una provincia politicamente centrale come quella di Cosenza. Perché le sfide che ci attendono nei prossimi mesi, come Partito Democratico, sono tante e tutte esaltanti: le elezioni amministrative in diversi comuni, il congresso del Partito Democratico e, tra un anno, le elezioni regionali, dove ci giochiamo il futuro della Calabria. In questo contesto, allora, è fondamentale che la giovanile si faccia trovare pronta, presente, strutturata e capace di coinvolgere nuove energie Proprio in questa sede, un passaggio fondamentale va dedicato al prossimo congresso del PD, che sarà molto più di una semplice tappa interna: sarà il momento più alto di partecipazione democratica che il nostro partito può offrire. E in quella sede, i Giovani Democratici dovranno portare non solo le istanze delle nuove generazioni, ma anche un contributo concreto su tutti i grandi temi politici: dalla sanità al lavoro, dai trasporti ai diritti. Un impegno che deve aiutarci a costruire l’agenda politica del PD a livello locale, nazionale ed europeo.

Perché il futuro del PD passa anche da qui, dalla nostra capacità di costruire un ponte da tra generazioni, tra chi ha esperienza e chi ha energia, tra chi ha guidato finora e chi è pronto a farlo adesso. Senza dimenticare lo stretto rapporto che c’è tra politica giovanile e universitaria, due percorsi che devono viaggiare insieme. In questo senso, è nostro dovere, valorizzare il ruolo dell’Università della Calabria, il più grande ateneo calabrese, come spazio naturale da cui far partire un nuovo protagonismo politico e culturale. In particolare, richiamando l’attenzione sulle prossime elezioni per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, un appuntamento fondamentale per rappresentare al meglio gli studenti a livello nazionale. Pur non conoscendo personalmente il candidato presente, Giuseppe Prochilo, sono sereno nell’ affermare che, se la sua candidatura nasce dal basso ed è stata condivisa dalla nostra comunità giovanile, allora merita tutto il nostro sostegno. Perché la sua sfida è la sfida di tutti noi.

Accanto alla riflessione sulla politica universitaria e sulle elezioni studentesche, va senza dubbio ricordato, però, un altro appuntamento cruciale: a breve, l’Università della Calabria sarà chiamata ad eleggere il nuovo Rettore. Un passaggio che non riguarda solo la governance interna, ma che influenzerà direttamente tutti i progetti e le strategie che interesseranno l’ateneo e il territorio nei prossimi anni. Anche su questo, i Giovani Democratici devono aprire una riflessione e farsi trovare pronti a contribuire. Ribadendo, in ultimo, la mia piena disponibilità, a mettere a disposizione della giovanile il mio ruolo istituzionale, sia come consigliere comunale del capoluogo che come capogruppo in Provincia, per dare forza e rappresentanza alle istanze dei giovani in ogni sede possibile.

Lanciando un messaggio chiaro e diretto: È il momento di rimetterci in cammino. La giovanile deve essere protagonista”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Ciacco.

“Il futuro della nostra terra passa dall’università pubblica, dal diritto allo studio, alla casa, al supporto psicologico e alla ricerca. Sono queste le battaglie da vincere insieme. Per questo sosteniamo con forza Primavera del Sud e la candidatura di Giuseppe Prochilo al CNSU: una voce che può davvero rappresentare una generazione spesso ignorata.” Queste le dichiarazioni conclusive di Francesco De Luca.