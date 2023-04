Giovane cosentino muore durante il trasporto in ospedale, aveva un forte mal di testa

AVERSA (CE) – Si trovava ad Aversa da alcuni giorni, ospite di un amico Gabriele Greco, 29 anni, cosentino, che prima del trasporto in ospedale avrebbe accusato forti dolori alla testa. E’ accaduto ieri pomeriggio. I carabinieri sono stati allertati dal personale dell’ospedale dove il ragazzo è arrivato privo di vita il giovane e ora indagano per capire le cause del malore e del successivo decesso. Potrebbe aver assunto un mix di farmaci o di sostanze stupefacenti che gli è stato fatale ma sono in corso gli accertamenti.

Secondo quanto accertato il 29enne era ospite a casa dei familiari di un amico e ieri mattina avrebbe iniziato ad accusare un forte mal di testa fino a quando non è stato trovato a letto, privo di sensi. L’amico lo avrebbe accompagnato in ospedale ma purtroppo all’arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.