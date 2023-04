Giovane cosentino morto ad Aversa, disposta l’autopsia. Il ricordo dell’associazione ‘Il mio blu’

COSENZA – Non si danno pace i familiari di Gabriele Greco, morto per cause ancora da accertare a 29 anni, nel giorno della Liberazione all’ospedale Moscati di Aversa, nel Casertano. Figlio di un noto medico cosentino, Gabriele pare si trovasse ad una festa a casa di amici dove ha trascorso il ponte del 25 aprile. Poi ha accusato un malore, lamentando forti dolori alla testa. La corsa in ospedale purtroppo, è stata inutile. In poche ore la notizia della tragica morte del giovane psicologo è arrivata anche a Cosenza, generando grande dolore e sgomento. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

“Un principe educato e onesto”

L’associazione “Il mio blu” lo ricorda «come “professionista eccellente, un principe educato, onesto. Con Gabriele abbiamo costruito un percorso per i nostri ospiti che ha dato i suoi frutti immediatamente. Sono veramente distrutto dal dolore e vi chiedo una preghiera per Gabriele e soprattutto per i suoi genitori, ai quali va tutta la mia vicinanza e il mio affetto per una così grave tragedia. Ciao Gabri non potrò scordarti mai e ti porterò per sempre nel mio cuore con la consapevolezza che un giorno potrò riabbracciarti».