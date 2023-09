Giovane cosentina vince borsa di studio a New York con il maestro e coreografo Fini

COSENZA – Giorgia Sconosciuto, cosentina di 27 anni, all’età di 5 anni ha inizia a danzare presso la scuola di danza e spettacolo DenSer diretta dalla maestra Silvia Greco. Da subito è nato un legame forte tra la piccola Giorgia e la sua insegnante che diventa la sua guida per il raggiungimento di tanti obiettivi.

Negli anni la sua determinazione e l’amore per la danza classica e moderna la spingono a dare sempre il meglio, vincendo in vari eventi e stages importanti, delle prestigiose borse di studio anche internazionali che hanno arricchito sempre di più il suo bagaglio artistico e professionale.

A febbraio 2023 ha partecipato alla manifestazione ‘Danza in fiera’ sempre sotto la guida della sua insegnante e lì, in una rassegna dance, ha vinto una borsa di studio per New York con il grande maestro e coreografo Antonio Fini che già in passato era stato il suo insegnante in svariate summer school.

Il sogno si è realizzato. Il 21 agosto scorso Giorgia Sconosciuto è partita per una delle esperienze più straordinarie e belle della sua vita. Una ragazza umile, determinata, volenterosa, sempre educata e generosa con tutti. Si è ritrovata nella Grande Mela a percorrere una Summer intensive, con maestri di tutto il mondo nelle scuole più prestigiose ed importanti come la Martha Graham e l’Alvin Ailey. Anche lì si è distinta per la sua educazione alla didattica e il suo amore viscerale verso l’arte della danza.

I suoi genitori Marco e Angela, grandi sostenitori della figlia vogliono ancora una volta congratularsi con lei ed esprimere l’immenso orgoglio: “In bocca al lupo per una carriera artistica che sicuramente sarà costellata di cose belle ed importanti”.