‘Giorno del Dono’: tutte le iniziative del terzo settore a Cosenza e Rende

COSENZA – Da domani e fino all’8 ottobre, gli enti di terzo settore a Cosenza e Rende celebreranno il ‘Giorno del dono’, dalla feste dei nonni alla raccolta di libri, e ancora laboratori, promozione della donazione di organi, offerta di mele e incontri informativi. Sono solo alcune delle attività proposte dal volontariato per sensibilizzare l’opinione pubblica al tema del dono. Si festeggia, infatti, il 4 ottobre la nona edizione del Giorno del Dono, ricorrenza istituita, nel 2015, con apposita legge nazionale con l’obiettivo di promuovere e rafforzare i valori del dono, della solidarietà e della sussidiarietà.

Le due associazioni APS S.A.L.O. CALABRESE e Insieme OdV raccoglieranno libri (narrativa, romanzi e poesie e non libri di testo scolastico) scritti in lingue diverse e spartiti musicali in buone condizioni domani, 4 ottobre dalle 15 alle 19, nella sede dell’associazione Insieme, in via Giuseppe Garibaldi, 22, a Cosenza e venerdì 6 ottobre, dalle 15.30 alle 18, alla Cittadella del volontariato di via degli Stadi. I libri e gli spartiti serviranno all’allestimento della biblioteca di prossima apertura nella sede dell’associazione Insieme OdV.

Ritorna anche la mela dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) al fine di sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire i servizi destinati alle persone colpite, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni. Il 4 e 5 ottobre, in piazza Kennedy, a Cosenza; il 6 e 7 ottobre all’Ipercoop di Via Leonida Repaci, a Rende; il 5 e 6 ottobre all’Ipercoop di via Panebianco Cosenza, dalle 9 alle 18, i volontari saranno presenti con i banchetti per offrire sacchetti di mele in cambio di un contributo.

I volontari dell’associazione Franco Loise saranno presenti il 7 ottobre su Corso Mazzini, a Cosenza per promuovere la donazione degli organi dalle 10 alle 20. La giornata è organizzata insieme alla Banca Occhi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, il Rotary Club Presila Cosenza Est, l’AVAS Spezzano Sila, l’ASIT e l’AIDO provinciale di Cosenza.

Il 7 e 8 ottobre, in occasione della VIII edizione della Settimana Nazionale della Dislessia la sezione AID (Associazione Italiana Dislessia) di Cosenza organizza due iniziative per approfondire i temi legati ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il 7 ottobre è previsto un incontro informativo, realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, per scoprire le novità che riguardano i DSA in materia legislativa e l’importanza della loro attuazione nella quotidianità. L’appuntamento è previsto alle 10.30 alla Biblioteca M. Arnoni del palazzo di giustizia. La partecipazione è aperta, ma i posti sono limitati. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Domenica 8 ottobre è in programma la seconda iniziativa “Tutti in piazza”. Confrontarsi, scambiarsi suggerimenti utili, fare corretta informazione e sensibilizzare la popolazione sui DSA. È questo l’obiettivo della giornata. Sarà allestito un punto informativo dalle 10 alle ore 13, in piazza XI Settembre.

Ancora domani, all’istituto comprensivo Gullo; giovedì 5 ottobre all’istituto tecnico industriale “A. Monaco” e venerdì 6 ottobre al Polo tecnico scientifico Brutium i volontari e le volontarie di Potenziamenti incontreranno gli studenti per sensibilizzarli sul disturbo dell’apprendimento.

Stamattina, invece, l’associazione Agape ha presentato il libro “Adotta una storia” all’istituto scolastico Polo Brutium di Cosenza. Il libro raccoglie le interviste fatte dagli alunni del corso serale dell’Istituto ai ragazzi stranieri che frequentano il CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adulti che hanno raccontato le loro esperienze di vita nei Paesi di origine. I proventi saranno utilizzati per realizzare un laboratorio di formazione che possa aiutare i migranti ad inserirsi nel mondo del lavoro.