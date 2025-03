Giornate FAI di Primavera: un itinerario di storia e bellezza nel centro storico di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Quest’anno si celebrano i 50 anni della Fondazione e sarà un’edizione speciale. La delegazione Fai di Cosenza, coglie l’occasione per proporre un itinerario di storia e bellezza nel centro storico di Cosenza con la visita dell’antico e nobile quartiere della Giostra Vecchia in programma sabato 22 e domenica 23 marzo. La scelta delle aperture vuole mettere in evidenza, oltre alla storia, alle architetture ed opere d’arte che vedremo durante il percorso, anche la vocazione a nuove attività imprenditoriali e culturali in un contesto, la parte alta del centro storico della città, di grande suggestione e bellezza. I luoghi aperti, con i rispettivi orari, saranno:

– il COMPLESSO MONASTICO delle VERGINI: sabato e domenica h.10-13/15-18 (ultimo ingresso h. 12,30 e 17,30). Il Monastero, oggi sede di una Fondazione di diritto privato che ospita una Casa famiglia per minori e donne in difficoltà, racchiude una piccola Chiesa ed un Chiostro, entrambi di grande bellezza. All’interno, tra le altre opere, la Madonna della Tenerezza, piccola icona di influenza bizantina tra le più antiche della città, che rappresenta una Vergine Odigitria che mostra al mondo il Suo Bambino. Si percorrerà poi la via Giostra Vecchia, strada di impostazione urbana “moderna” tra il XVI e il XVII sec. con le sue bellissime “Case Palaziate” e si entrerà in

– PALAZZO GRISOLIA: sabato h.10,00-13,00 domenica 10,00-13,00/ 15,00-18,00 (ultimo ingresso h. 12,30 e 17,30), di particolare pregio storico-architettonico che fa parte delle Dimore Storiche Italiane. Alla fine della Via Giostra Vecchia, la strada si restringe e prende il nome di Via San Francesco d’Assisi: qui visiteremo un edificio, ristrutturato dagli stessi abitanti del quartiere, che hanno aperto un piccolo cinema che può ospitare 63 posti a sedere ed una stamperia artigianale con attrezzature d’epoca.

– Il percorso si conclude con la visita all’antica CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI, seconda per importanza solo al Duomo di Cosenza: sabato h.10,00-13,00 e 15,00/16,30 ( ultimo ingresso h.12,30 e h.16; domenica h.12-18 (ultimo ingresso h. 17,30) Fondata nel 1217 da un discepolo di San Francesco, sui resti di una chiesa benedettina, ha al suo interno la magnifica Cappella di Santa Caterina d’Alessandria, con un ricco soffitto a cassettoni ad intagli lignei Oltre alla Cappella dell’Immacolata, che occupa il posto dell’antica abside della chiesa, vedremo l’antico coro ed entreremo nell’antica sacrestia dove si possono ancora notare le tracce della più antica costruzione.